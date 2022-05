Alerta de estágio: IEL tem 97 vagas para Campo Grande, Dourados e Sidrolândia

Além da oportunidade de aprender mais sobre a carreira escolhida e ampliar seus conhecimentos, o estágio pode ser a porta de entrada que o estudante tanto almeja para o mercado de trabalho. Nesta semana, o IEL tem 97 vagas distribuídas em Campo Grande, Dourados e Sidrolândia. Os interessados podem se inscrever pelo http://sne.iel.org.br/sne/ms, basta acessar e preencher o cadastro.

O Instituto é referência na mediação de grandes oportunidades, fazendo a ponte entre o estudante, a instituição de ensino e as empresas para encontrar a vaga certa. Além disso, o estudante pode contribuir de maneira criativa e somar as atividades acadêmicas, saindo da Universidade com um olhar maduro sobre a profissão escolhida, e claro, sem esquecer da possibilidade do profissional se destacar profissionalmente e ser efetivado pela empresa. O estágio ainda oferece bolsas de até R$1,4 mil.

Mesmo que o estudante não encontre a vaga pretendida na relação abaixo, outro ponto positivo é que é possível cadastrar o currículo no banco de dados do IEL, assim o estudante pode ser recrutado futuramente quando uma nova oportunidade que caiba no seu perfil surja.

Confira as oportunidades da semana para cada município:

Campo Grande

A capital tem 89 oportunidades nas áreas de Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Administração, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Tecnologia em Informática, Eletroeletrônica, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Logística, Marketing, Engenharia de Produção, Técnico em Química, Ensino Médio, Marketing, Telemarketing, Arquitetura Técnico em Química, Design e Farmácia.

Dourados

Na segunda maior cidade do estado, são 7 vagas nas áreas de Farmácia e Pedagogia.

Sidrolândia

Em Sidrolândia a chance é para estudantes do ensino médio, com 1 vaga.

Serviço – Mais informações sobre o programa de estágio do IEL pelo site www.iel.org.br ou pelos telefones (67) 99277-4574 e 3044-2114.