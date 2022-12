ALEMS realiza Sessão Especial de Posse do governador e vice-governador eleitos

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizará, no próximo domingo (1º), às 15h, a Sessão Especial de Posse do governador e vice-governador eleitos do Estado, Eduardo Riedel (PSDB) e José Carlos Barbosa (PP), respectivamente. A cerimônia, de cunho solene e festivo, será no Plenário Deputado Júlio Maia, no Palácio Guaicurus. Após a abertura da Sessão Especial, pelo presidente do Legislativo Estadual, deputado Paulo Corrêa (PSDB), haverá a composição da mesa de autoridades, dentre elas três deputados estaduais.

Conforme descrito no Regimento Interno da Casa de Leis ( clique aqui ), Paulo Corrêa receberá os diplomas conferidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) ao governador e vice-governador. Eduardo Riedel fará o compromisso público: “Prometo desempenhar leal e honradamente as funções do cargo de governador do Estado de Mato Grosso do Sul, mantendo, defendendo e cumprindo a Constituição Federal e a do Estado, observando as leis, promovendo o bem geral do povo sul–mato–grossense e sustentando a união, a integridade e a independência do Brasil”.

Na ocasião, também será empossado o vice-governador, José Carlos Barbosa, que se despediu do Parlamento Estadual para compor o Poder Executivo ( leia mais aqui ). No lugar dele, Dione Hashioka (Podemos), que já exerceu dois mandatos na ALEMS, assumirá novamente o cargo de deputada estadual ( saiba mais aqui ).

A transmissão – ao vivo – e a cobertura do evento na ALEMS serão realizadas pela Secretaria de Comunicação Institucional, pelos canais oficiais – TV ALEMS, Rádio ALEMS, Portal da ALEMS, Youtube e Facebook. Profissionais da imprensa devem se credenciar (clique aqui para mais informações).

Após o discurso de Riedel, será encerrada a solenidade, quando ele e Barbosinha, acompanhados de autoridades dos três Poderes, seguirão para o Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. No local, serão empossados os secretários de Estado. O credenciamento aos profissionais da imprensa para a segunda solenidade é de responsabilidade da assessoria do governador eleito.

Deputados estaduais

No dia 1º de fevereiro, a partir das 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia, serão realizadas: a solenidade de posse das deputadas e deputados estaduais eleitos, a instalação da 12ª Legislatura e a Eleição da Mesa Diretora, que conduzirá os trabalhos legislativos durante as duas sessões legislativas seguintes. Serão eleitos presidente, 1º, 2º e 3º vice-presidentes, 1º, 2º e 3º secretários da ALEMS.

Já no dia 2 de fevereiro, terá início a 1ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura. A solenidade seguirá o rito estabelecido pelo Regimento Interno da Casa de Leis, a partir das 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia. Antes disso, Eduardo Riedel, passará em revista à tropa formada pela Polícia Militar do Estado (PMMS), na rampa que dá acesso à ALEMS. Em seguida, autoridades hastearão as bandeiras do Brasil, de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande. Durante a Sessão Solene de Abertura do ano legislativo, haverá a leitura da mensagem anual do governador aos parlamentares estaduais e aos sul-mato-grossenses.

Transmissões

Os veículos de Comunicação interessados em retransmitir a transmissão dos eventos podem compartilhá-la pelo endereço eletrônico: https://www.facebook.com/assembleiams . No caso da TV ALEMS, a transmissão será feita no canal 9 da NET, em Campo Grande e Dourados, via streaming no Portal da ALEMS ( www.al.ms.gov.br ) e pelo YouTube .