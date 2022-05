Alcir Corrêa assume por mais 2 anos a presidência do Moto Trilha Dourados

A dedicação ao esporte e ao grupo levou o empresário Alcir Correa a assumir uma nova gestão à frente do Moto Trilha Dourados (MTD) no biênio 2022/2023. Alcir já havia presidido o MTD, biênio 2018/2019, que com mais de 20 anos de fundação é um dos mais antigos de Dourados e do qual já fizeram parte diversas gerações.

“Tenho verdadeira paixão pelas trilhas e pelo enduro. Nossas trilhas contam com a participação das nossas famílias e acabam por ser, além da prática de várias habilidades físicas, também um momento de alivio do stress do dia a dia e de confraternização, sempre realizadas ao final de cada vez que nos reunimos e com a presença das nossas famílias”, afirmou Alcir, que assume com os olhos já voltados para o Campeonato Estadual de Enduro de Regularidade, cuja primeira etapa será em Amambai no dia 1° de maio. Na sua outra gestão Dourados sediou, com uma festa no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) que contou com shows musicais e um saboroso “costelão” muito elogiado pelos pilotos e suas famílias, o Campeonato Estadual de Regularidade, com a presença de pilotos de nove (09) cidades.

A faixa etária dos praticantes de trilha, seja na modalidade regularidade ou no enduro, explica Alcir, varia de 18 anos para cima, sem limite de idade. “O grupo é composto por empresários, trabalhadores, agricultores, estudantes universitários. É um esporte repassado de geração a geração, já que muita vezes nossos filhos nos acompanham desde pequenos nos nossos passeios e acabam tomando gosto pelo esporte”, comenta o empolgado ‘trilheiro”.

O Moto Trilha Dourados possui 80 associados e toda uma estrutura (que Alcir afirma pretende ampliar) para dar suporte às aventuras pelas trilhas, como um motociclo, motosserras, roçadeiras e outros equipamentos necessários à manutenção dos percursos.

Uma das principais características do MTD, segundo o novo presidente, é a união. “Tudo é decidido e executado com a participação de todos e de forma alegre e descontraída, pois todos encontraram na trilha e no enduro um diferencial”, destacou Alcir.

“É um esporte que exige persistência, perseverança, concentração, trabalho em equipe e resiliência para conseguir superar os obstáculos na trilha. Mais do que diversão, ajuda tanto na vida pessoal quanto na profissional”, concluiu o empresário.