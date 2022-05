Alan Guedes recebe representantes do Sindicato Rural e firma parceria para Expoagro 2022

A feira será realizada entre os dias 13 e 22 de maio

O prefeito Alan Guedes recebeu nesta sexta-feira (29) o presidente do Sindicato Rural de Dourados, Angelo Ximenes, e firmou parceria da Prefeitura de Dourados na Expoagro 2022. A feira agropecuária será realizada entre os dias 13 e 22 de maio e contará com apresentações das novas tecnologias utilizadas no mercado e shows de diversos artistas.

“A Expoagro será retomada após dois anos suspensa devido a pandemia e é compromisso da Prefeitura de Dourados apoiar esta que é a maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul. A realização da exposição aquece não apenas o mercado do agronegócio, mas também diversos setores da economia do nosso município”, pontuou o prefeito Alan Guedes.

A Expoagro teve início em 1966 e este ano realiza este ano sua 56ª edição. Este ano a expectativa dos organizadores do evento é de que até 800 mil pessoas participem do evento em seus nove dias de festividades.

“Este é um momento cultural para toda a região da Grande Dourados. Este ano nós teremos novos stands, muita novidade para quem é produtor e muito entretenimento para toda a população”, destacou o presidente do Sindicato Rural de Dourados, Angelo Ximenes.

Os shows deste ano contam com artistas como Bruno e Marrone, Zé Neto e Cristiano, Pedro Sampaio, Brutos de Verdade, Dj Guuga, Antoniela Bigatão, Jefferson Moraes, Gabriela Rocha, Ícaro e Gilmar, Ana Costela, Enzo Rabelo, Patricia e Adriana e Casa Worship.

Ainda haverá a realização de palestras, leilões, simpósios, provas equestres, exposições de máquinas e implementos agrícolas, parque de diversão e praça de alimentação.