Alan Guedes recebe diretoria do Sindicato Rural e firma parceria para Expoagro 2023

Evento acontece de 12 a 21 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho

O prefeito Alan Guedes se reuniu, nesta terça-feira (7), com parte da diretoria do Sindicato Rural de Dourados para tratar de assuntos relacionados à 57ª edição da Expoagro, que acontece de 12 a 21 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho. Durante o encontro, o presidente da instituição, Ângelo Cesar Ajala Ximenes, entregou o convite oficial ao chefe do Executivo, que garantiu presença e parcerias no evento.

“A Expoagro é patrimônio da nossa cidade e segue para o segundo ano consecutivo após a paralisação por conta da pandemia, trazendo mais desenvolvimento e girando a economia. Fico honrado de receber esse convite das mãos do presidente e é um compromisso nosso de gestão firmar essa parceria e buscar todas as maneiras possíveis de apoio ao evento. Estamos à disposição para contribuir com o Sindicato e tenho a certeza de que a edição de 2023 será um grande sucesso mais uma vez”, disse Alan Guedes.

Ximenes destacou que a colaboração da Prefeitura é importante para o acontecimento do evento. “Fazemos questão de vir aqui, ter essa reunião e entregar o convite nas mãos do Alan porque o apoio que ele nos dá é essencial para o nosso trabalho. Hoje a Expoagro é uma das maiores feiras do Brasil, visada por grandes instituições e representantes do setor agropecuário. Boa parte desse sucesso passa pela nossa parceria com o município, formada mais uma vez aqui”.

Os diretores Michael Araújo de Oliveira e Paulo Cesar Barbosa Vieira participaram da reunião e apresentaram algumas do evento para o prefeito, que juntamente ao secretário Municipal de Planejamento, Romualdo Diniz Salgado Junior, garantiu a busca por soluções em tratativas posteriores com órgãos competentes relacionados aos pedidos.

A Expoagro acontece desde 1966 e na edição do ano passado bateu recorde na realização de negócios na realização de negócios. O valor foi de R$ 470 milhões em vendas de máquinas agrícolas, irrigação, armazenagem, defensivos, utilitários, entre outros que estiveram na feira durante os dias de evento.

Em 2023, a agenda de shows conta com Maiara e Maraísa, Zezé Di Camargo e Luciano, Hugo e Guilherme, Zé Felipe, Dennis DJ, Pedro Sampaio e Turma do Pagode. Ainda há previsão de realização de palestras, leilões, simpósios, provas equestres, exposições de máquinas e implementos agrícolas, parque de diversão e praça de alimentação.