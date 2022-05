Alan Guedes recebe alunos da Pestalozzi no gabinete itinerante na Expoagro

Acompanhados por monitores, cerca de 60 alunos visitam a feira e conheceram o prefeito

O prefeito Alan Guedes recebeu nesta terça-feira (17), no gabinete itinerante montado no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho durante a 56ª Expoagro, a visita de alunos da Associação Pestalozzi de Dourados.

Cerca de 60 alunos do período matutino passaram pelo local e outra turma do período vespertino deve fazer o mesmo passeio. Segundo a diretora da Pestalozzi, Vera Di Dio, visitar a Expoagro é um passeio muito esperado pelos alunos, que retornam agora após os dois anos sem a feira acontecer de maneira presencial. “Todos os anos estamos com os alunos na Expoagro. Eles se divertem conhecendo o local, vendo as máquinas e dessa vez foi particularmente especial. Fomos recebidos com um café da manhã maravilhoso oferecido pela Matra e agora os alunos estão conhecendo o prefeito. Eles estão adorando tudo isso”, disse.

No gabinete, os alunos foram recebidos pela equipe que acompanha Alan Guedes e algodão doce. “Muito bom receber os alunos aqui, junto com a equipe da Vera Di Dio. Eles conheceram nosso trabalho e fizeram um passeio diferente que com certeza agrega muito no desenvolvimento pedagógico da turma. Foi uma troca de carinho importante para todos nós”, disse o prefeito, agradecendo a visita.

Apoio

De acordo com Vera Di Dio, o trabalho desenvolvido pela Associação Pestalozzi de Dourados, que é uma entidade privada, não tem fins lucrativos e toda ajuda é bem-vinda. “Aceitamos todo tipo de doação. Seja de roupas, material de limpeza, mobiliário. Tudo pode nos ajudar a atender melhor os alunos”, disse. Para isso, as pessoas que queiram ajudar podem entrar em contato com a entidade no telefone (67) 99916-9200.

Para apoio financeiro à entidade, Vera disse que o melhor canal é a conta oficial da Pestalozzi no Banco do Brasil, agência 391-3, conta corrente 581773-0, ou no PIX no número do CNPJ 01.105.188.0001-03.