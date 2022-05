Alan Guedes recebe agradecimento do Samu

Prefeito regularizou valor da gratificação e escalas dos servidores

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) preparou na manhã desta quarta-feira (11), um café da manhã para o prefeito Alan Guedes, em agradecimento pela regulamentação do valor de gratificação pelo exercício das atribuições do cargo ou função no órgão.

A regulamentação foi aprovada através de projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal e por decreto. “A administração ouviu o pedido da categoria e regulamentou o serviço de escala, que é característica própria do Samu. Então, a partir de agora eles conseguem receber essa gratificação de forma regular, o que representa um grande avanço desejado pelos servidores há muito tempo”, explicou Paulo César Nunes, procurador geral do município.

O prefeito agradeceu a recepção e aproveitou a oportunidade para enfatizar a importância da regulamentação. “O Samu é um serviço muito importante para nossa cidade, então a regularização e toda a negociação entre a gestão e a categoria é um reconhecimento desse trabalho. Hoje com muita alegria fui recebido pela coordenação e pelos servidores com um café da manhã e já estabelecemos novas pautas. Em breve teremos entrega de novas ambulâncias e equipamentos que vão qualificar ainda mais o atendimento prestado em Dourados”, comentou Alan.

Sandro Barreto, coordenador regional do Samu, comemorou a conquista. “Há muito tempo a equipe esperava essa resolução. Antes existia uma incerteza sobre o valor, se seria pago a gratificação e com certeza fazia falta no orçamento de quem trabalha. Queremos agradecer o prefeito que atendeu a comissão”, concluiu Barreto.