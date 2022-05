Alan Guedes recebe agentes da Caixa e destaca credibilidade do município

Avaliação com nota A na Capag coloca Dourados na lista positiva de entidades financeiras

O prefeito Alan Guedes se encontrou nesta sexta-feira (20) com representantes da Caixa Econômica Federal (CEF) no gabinete itinerante, montado no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho durante a 56ª Expoagro. Na pauta, possibilidades de linhas de crédito e investimentos para o município. Participaram da conversa também os secretários Vander Matoso (Administração), Everson Leite Cordeiro (Fazenda) e Luís Gustavo Casarin (Obras).

Neste encontro, representaram a Caixa Econômica Federal o superintendente de rede, Éderson Negri, superintendente executivo de governo, Augusto Vilhalba e o gerente de produtos de governo, Carlos Fábio.

A CEF é o principal agente de políticas públicas com linhas de repasses e investimentos e como o Município mantém em situação regular sua condição contábil, pode ter acesso a esse tipo de contrato. Pelo segundo ano consecutivo, a Prefeitura de Dourados conquistou nota A na Capag (Capacidade de Pagamento), avaliação realizada pelo Tesouro Nacional. Até 2020, o município era classificado com nota C, o que impossibilitava o acesso a investimentos, sejam eles privados ou públicos.

De acordo com Everson Cordeiro, essa situação fiscal consistente e a classificação na Capag é resultado do trabalho planejado desde o início da atual gestão. “Dourados hoje é a noiva que o sistema financeiro inteiro quer se casar. Essa condição privilegiada que a gente alcançou decorre de todo um trabalho que vem sendo feito na gestão do Alan desde o primeiro de controle das contas públicas. Diminuição e controle das despesas, aumento da receita sem necessariamente decorrer de aumento de impostos. Nossa avaliação na Capag nos coloca no grupo muito restrito de municípios”, explica o secretário de Fazenda.

A saúde financeira do município é comemorada pelo prefeito. “Diminuímos a dívida consolidada, aumentamos a poupança interna, a liquidez do município e tudo isso é refletido no pagamento em dia aos servidores, aos fornecedores e na confiança do sistema financeiro que agora nos procura para ter Dourados em seu portifólio. Ter as contas equilibradas, cuidar bem do dinheiro público nos ajuda a recuperar a credibilidade no mercado e nos abre muitas oportunidades como as que foram nos ofertadas hoje pela Caixa”, conclui Alan Guedes.