Alan Guedes participa de Seminário de Capacitação do Rotary Internacional

Prefeito é sócio honorário e agradeceu a presença de representantes de diversas cidades do MS, SP e do Paraguai

O prefeito Alan Guedes participou, nesta sexta-feira (10), da abertura do Seminário Distrital de Capacitação do Rotary Internacional, Distrito 4470. O evento reúne neste fim de semana, em Dourados, os presidentes e governadores assistentes eleitos para gestão 2023/24 no salão do Hotel Bahamas. Na primeira noite, o professor Cersi Machado proferiu a palestra “Qual o Tamanho da Sua Esperança”.

Sócio honorário do Rotary, Alan Guedes recebeu do governador eleito do distrito 4470, Paulo César Branquinho, uma gravata e um pin, símbolos do ano rotário 23/24. O prefeito estava usando a gravata que recebeu da governadora Miriam, que agora deixa o cargo. “Muito nos honra tê-lo como sócio do nosso clube”, afirmou.

Alan agradeceu, deu boas vindas a todos os participantes e disse que Dourados, entre outras coisas, se inspira no espírito do Rotary. “Nós priorizamos o investimento em Educação, com mais de 35 mil alunos na rede municipal, servimos mais de 50 mil refeições diariamente, construímos 48 salas de aulas em dois anos e ousamos levar à esses alunos ensinamentos de robótica. Não há outro caminho que não a Educação. Essa é a nossa missão e o Rotary nos inspira todos os dias a fazer o melhor”, completa.