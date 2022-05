Alan Guedes participa de abertura da 56ª Expoagro e anuncia gabinete itinerante

A feira, que segue até o dia 22 de maio, conta com mais de 80 expositores e diversas atrações

O prefeito de Dourados, Alan Guedes, participou na noite de sexta-feira (13) da abertura da 56ª edição da Expoagro, maior feira de agronegócios do interior do Mato Grosso do Sul. Por causa da pandemia de covid-19, o evento foi cancelado em 2020 e no ano passado teve apenas a versão digital. “Essa feira é um patrimônio da cidade de Dourados e essa retomada é muito importante. Vivemos dois anos de uma crise sem precedentes anteriores, mas, apesar das dificuldades, encontramos parceiros no caminho e o Sindicato Rural, com certeza é um deles”, declarou o gestor municipal.

O Sindicato Rural de Dourados, organizador da feira, espera movimentação de R$ 400 milhões em negócios durante os dez dias da Expoagro. “Será a maior de todos os tempos”, afirmou o presidente da entidade, Ângelo Ximenes.

No evento o prefeito destacou ainda a instalação do gabinete itinerante no local e anunciou que fará, durante a semana, a assinatura do contrato para limpeza da cidade. “Eu espero que nessa semana, durante o nosso trabalho aqui na feira, nós possamos, entre outras coisas, assinar nosso tão aguardado contrato de limpeza pública”.

Alan lembrou ainda de outras frentes de trabalho, entre elas a construção da ponte de concreto na 5º linha, na região do distrito de Indápolis, acesso importante para comunidade dos produtores. O prefeito destacou ainda o apoio a empresas, como feito recentemente com a JBS, o que permitirá que a geração de mais 2 mil empregos no próximo biênio em Dourados.

A feira, que segue até o dia 22 de maio, conta com diversas atrações como palestras, exposições, simpósios, leilões, conhecimento das tendências e novas tecnologias do setor, além de degustação de comidas típicas e shows nacionais.

São mais de 80 expositores, o Parque de Exposições está repleto de maquinários que visam apresentar ao produtor rural o que há de mais inovador e tecnológico para o campo. “Faltou espaço para tantos expositores que têm interesse na feira, uma demonstração do pujante quadro do agronegócio em Dourados”, destacou Alan Guedes.