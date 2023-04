Alan Guedes libera licitação para construir futura Central de Atendimento ao Cidadão

Sede própria do CAC será na rua Cuiabá com cinco andares e projeto ecologicamente correto

O prefeito Alan Guedes assinou, nesta quarta-feira (5), a autorização de processo de licitação para a construção da nova sede da Central de Atendimento ao Cidadão. A obra, orçada em R$ 12,5 milhões, conta com recursos provenientes do Fonplata (Banco de Desenvolvimento da Bacia do Plata), contrapartida do Município e está inserida no cronograma do Programa Desenvolve Dourados, o maior programa de investimentos da história da cidade.

O prédio próprio do CAC será construído na rua Cuiabá, entre as ruas Cafelândia e Bela Vista. A área total será de 2,4 mil m² dividida em cinco pavimentos. No térreo será feito o atendimento ao cidadão, sala do Empreendedor, banco e estacionamento. Nos segundo e terceiro pavimentos será montada a estrutura de trabalho interno, o quarto pavimento está reservado para a Secretaria Municipal de Fazenda e o quinto pavimento foi planejado para a sala de treinamento, estúdio de gravação e arquivos. O acesso vertical será feito por escadas e elevador central.

O projeto, idealizado pela equipe da Semop (Secretaria Municipal de Obras Públicas), contempla mecanismo de ecoeficiência com sistema de geração de energia foto-voltaica, vidros espelhados para reduzir a carga térmica e reduzir o consumo de energia para climatização. Também serão previstos sistemas de reuso de água pluvial para limpeza de calçadas e irrigação de jardins.

Na cerimônia que deu início ao processo licitatório, além das autoridades locais como o presidente da Câmara de Vereadores, Laudir Munaretto, líder do Governo no Legislativo, vereador Sérgio Nogueira, vereadores Marcelo Mourão e Daniel Júnior, secretários municipais, parte da equipe de Gestão, e dirigentes do Fonplata, que estão em Dourados desde segunda-feira (3) para a “Missão de Arranque”, entre eles o responsável pelo projeto, Aderbal Curvelo, o especialista em aquisições, Brando Ponti, e a especialista em Gestão Financeira, Maria Calvino.

Desenvolve Dourados

Segundo Alan Guedes, há anos a Central do Cidadão não era compatível com as necessidades dos douradenses e a construção de sua sede própria é um marco de que a população será respeitada e atendida na demanda que precisa, de maneira rápida e eficiente. “Essa é uma obra que nasce da necessidade trazida pela sociedade, seja do cidadão que procura os serviços da Central do Cidadão, seja dos servidores que estão lá para atendê-los. Essa é uma área que a Prefeitura fez a aquisição já pensando em trazer para cá esse equipamento público dentro do planejamento do Desenvolve Dourados”, afirma o prefeito.

Ex-secretário de Fazenda e hoje assessor especial, Everson Leite Cordeiro lembrou que as obras lançadas durante o Desenvolve Dourados e o financiamento com o Fonplata só foi possível graças à recuperação financeira do município desde o início da gestão Alan Guedes. “O prefeito me chamou em 2021 para ajudá-lo na construção do plano de recuperação financeira do município de Dourados. No primeiro ano trabalhamos para equilibrar receita e despesas e conseguimos a Capag A, que foi o reconhecimento do Tesouro Nacional na recuperação das contas do município. Com isso o prefeito determinou que estabelecemos os alicerces para o futuro da cidade e assim veio o projeto Desenvolve Dourados, em parceria com o Fonplata”, completou.