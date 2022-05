Alan Guedes impede alta e anuncia redução da tarifa do ônibus

A passagem do transporte coletivo passa de R$ 3,50 para R$ 3,25 em Dourados

O prefeito Alan Guedes anunciou nesta sexta-feira (29), em transmissão ao vivo nas redes sociais da Prefeitura, que vai baixar o valor da tarifa do transporte coletivo de Dourados, deixando a “passagem” R$ 0,25 mais barata no município. A medida ocorre após a concessionária responsável pelo serviço solicitar o reajuste da tarifa, devido ao aumento de cerca de 40% no valor do diesel este ano.

Segundo Alan Guedes, ele próprio irá protocolar na próxima segunda-feira (2), na Câmara Municipal de Vereadores, o Projeto de Lei que reduz o valor da tarifa do transporte coletivo, pedindo urgência na votação.

“Esse é um projeto muito importante em favor do cidadão. Trabalhamos para pensar em maneiras de diminuir os custos para quem trabalha e utiliza o transporte coletivo no dia a dia. Tenho a convicção de que os vereadores serão sensíveis a essa matéria e não tenho dúvidas de que a maioria dos parlamentares vai votar favorável ao projeto de redução da tarifa”, reforçou.

A medida entrar em vigor assim que o Projeto de Lei for aprovado pela Câmara. A proposta é que o município conceda subsídio temporário ao transporte coletivo, com o intuito de amenizar os impactos pós-pandemia, preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e o manter o funcionamento do serviço no município.

O subsídio, que se dará na modalidade de aporte de recursos financeiros à empresa concessionária de transporte público coletivo urbano, terá o valor limitado de R$ 380 mil por mês e será concedido pelo prazo de 10 meses, até o 28 de fevereiro de 2023.

Atualmente a tarifa do transporte coletivo em Dourados é R$ 3,50 e passará a ser R$ 3,25, a partir da publicação da Lei. Segundo informações da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), 18.500 passageiros utilizam o transporte coletivo em Dourados diariamente. A Viação Dourados tem uma frota composta de 52 ônibus circulando na cidade para atender a população douradense e a estimativa da chegada de quatro novos que foram adquiridos.