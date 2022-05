Alan Guedes e Reinaldo Azambuja entregam obras e fortalecem parceria em Dourados

Rodovia que liga BR-463 ao Aeroporto e Universidades foi concluída e entregue

O prefeito Alan Guedes acompanhou o governador Reinaldo Azambuja em diversas agendas na manhã desta quarta-feira (18), em Dourados. Os chefes dos executivos municipal e estadual estavam acompanhados de outras autoridades, como vereadores e deputados, e passaram por diversas partes da cidade onde obras estavam sendo concluídas ou lançadas.

A maratona começou com a inauguração do prédio da Guarda Mirim de Dourados, que teve apoio do Governo do Estado, com recursos da Sedhast. “Nossa palavra é gratidão, não foi fácil chegar até aqui e hoje este sonho se tornou realidade”, afirmou o presidente da instituição, João Frazão.

Depois a comitiva passou para entrega de obras em outros pontos da cidade, como a restauração e drenagem das ruas adjacentes da Coronel Ponciano e Avenida Marcelino Pires, melhorias e adequação do tráfego da rodovia MS-156, no viaduto do Parque Industrial, obras de recuperação e acessibilidade no quadrilátero central, entre as ruas Barão do Rio Branco, Brasil, Joaquim Teixeira Alves e Avenida Weimar Gonçalves Torres.

Outra obra e relevância entregue ao município foi a pavimentação da rodovia de acesso entre a MS-162 e a BR-463, próximo ao Aeroporto Municipal de Dourados e aos câmpus das Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e Universidade Federal da Grande Dourados.

O governador Reinaldo Azambuja salientou a importância das obras no município. “São investimentos que visam melhorar a vida da população e contribuir com a geração de empregos, abrir novas oportunidades. Nunca houve um volume de investimentos como este na cidade”, disse.

Essa avaliação é a mesma do prefeito Alan Guedes. “Essa parceria do governo de Mato Grosso do Sul com Dourados tem sido muito efetiva. Essas obras foram pensadas há muito tempo, ainda no primeiro mandato ou no início do segundo mandato do governador Reinaldo Azambuja que tem sido um grande parceiro, não só para mim, mas para os douradenses. Esses investimentos mostram a importância que o governador dá para a cidade que tem o seu papel de liderança regional. Esses investimentos que o Governo do Estado traz para cá ajudam a melhorar a infraestrutura da cidade, a mobilidade urbana. É uma parceria que tem dado certo e que pode se aperfeiçoar ainda mais”, afirma.