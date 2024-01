Alan Guedes destaca papel de Geraldo Resende para Casa da Mulher Brasileira em Dourados

A Casa da Mulher Brasileira, em Dourados, foi oficialmente formalizada nesta segunda-feira (29), com a assinatura do convênio entre a ministra da Mulheres, Cida Gonçalves, e o prefeito Alan Guedes. A Prefeitura de Dourados viabilizou o terreno de aproximadamente 8,5 mil m² e o Governo Federal, através do Ministério das Mulheres, destinou cerca de R$ 16,3 milhões para execução da obra, em articulação do deputado federal Geraldo Resende.

Em seu pronunciamento, Alan Guedes lembrou do suporte oferecido pelo parlamentar nesta agenda, além do apoio de outros membros da Bancada Federal.

“A parceria com o deputado Geraldo Resende, que mostrou sensibilidade nesta agenda tão importante para Dourados, foi fundamental para chegarmos neste momento. Além dele, a senador Soraya Thronicke e a ex-deputada Rose Modesto também direcionaram emendas que, inicialmente seriam usadas na construção, mas agora serão direcionadas para equipar a Casa da Mulher Brasileira de Dourados”, disse o prefeito.

“A Casa da Mulher Brasileira de Dourados vai ter um atendimento específico para as mulheres indígenas considerando a região de Dourados. E com isso nós esperamos que ela seja uma referência nacional para o atendimento às mulheres indígenas, que é uma preocupação do Ministério das Mulheres e do Ministério dos Povos Indígenas”, explicou a ministra Cida Gonçalves.

Anunciada em dezembro de 2023, junto com o lançamento do edital para a construção de outras 12 unidades, a Casa da Mulher Brasileira deve ter abertura de propostas no dia 27 de fevereiro. A expectativa é que a obra seja contratada no primeiro trimestre deste ano.