Alan Guedes consegue R$ 20 milhões para recapear Água Boa e BNH 4° Plano

O maior bairro da Dourados, Jardim Água Boa, e o BNH 4° Plano receberão um investimento significativo do governo estadual para melhorias em suas vias. O Governo de Mato Grosso do Sul confirmou que atenderá o pleito do prefeito Alan Guedes, que esteve reunido com o governador Eduardo Riedel e o secretário de Infraestrutura do Estado, Eduardo Riedel, no início do ano.

Alan Guedes levou ao governo os projetos para recapeamento e recuperação asfáltica no município de Dourados. Atualmente, a prefeitura já está com 11 frentes de trabalho de tapa-buracos e recuperação da malha da cidade, que é considerada antiga e desgastada. Essas frentes de tapa-buracos são frutos do novo contrato de licitação assinado pelo município e vão se somar com o novo recurso disponibilizado pelo governo.

No entanto, o prefeito argumentou com o governo que existem muitas regiões em que o apenas o tapa-buracos não é suficiente e que é necessário intervenções mais profundas, como o recapeamento. “Imediatamente o governador Riedel e o secretário Hélio Peluffo entenderam meus argumentos e prontamente se colocaram a disposição para ajudar. Ficou acertado que o governo vai liberar R$ 20 milhões para fazer recapeamento. Escolhemos o Água Boa e o 4° Plano porque são regiões bastante populosas da cidade e estão com o asfalto bem deteriorado”, disse o prefeito.

Além dos R$ 20 milhões do governo do Estado, Dourados está com outras frentes de recuperação e os investimentos em pavimentação asfáltica devem ultrapassar os R$ 100 milhões ainda este ano. “Temos também frentes novas de asfalto para diversas regiões da cidade. Todas já estão em fase de projetos e licitação”, afirmou Alan Guedes.