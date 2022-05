Alan Guedes assina decreto que baixa a passagem de ônibus em Dourados

Medida passa a valer a partir desta quarta-feira (11)

O Prefeito Alan Guedes sancionou nesta terça-feira (10), na sede da Viação Dourados, o projeto de Lei nº 10/2022, que reduz em R$ 0,25 a tarifa de transporte coletivo do município. A proposta foi aprovada na Câmara Municipal com 19 votos favoráveis dos vereadores na segunda-feira (9).

“Estou muito feliz com a aprovação do projeto, que será um benefício, primeiro para o usuário comum que usa o transporte público para ir para o trabalho, mas também para o estudante, para as empresas que utilizam o vale transporte para os funcionários, todos terão mais economia e isso em um período que estamos vendo o aumento do combustível, nós em Dourados estamos reduzindo e teremos a menor tarifa do Centro-oeste. Agradeço aos nossos vereadores pela sensibilidade na aprovação do projeto e ao meu time na gestão, que trabalhou arduamente para que chegássemos nesse momento”, ressaltou Alan.

A tarifa do transporte coletivo em Dourados é R$ 3,50 e passará a ser R$ 3,25, a partir desta quarta-feira (11), com a publicação da Lei. O projeto visa que o município conceda subsídio temporário ao transporte coletivo, com o intuito de amenizar os impactos pós-pandemia, preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e o manter o funcionamento do serviço no município.

O subsídio, que se dará na modalidade de aporte de recursos financeiros à empresa concessionária de transporte público coletivo urbano, terá o valor limitado de R$ 380 mil por mês e será concedido pelo prazo de 10 meses, até o 28 de fevereiro de 2023.

“É muito gratificante estar participando deste momento histórico em Dourados, acredito que é a primeira vez que acontece uma redução na tarifa do transporte coletivo e isso marca a gestão do prefeito Alan”, afirmou o vereador e presidente da Câmara Municipal, Laudir Munaretto. Também estavam presentes na ocasião, os vereadores: Sérgio Nogueira, líder do Governo na Câmara, Cemar Arnal, Olavo Sul, Daniel Júnior e Daniela Hall.

A diretora-presidente da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), destacou que só foi possível desenvolver o projeto graças ao trabalho de muitos colaboradores da gestão. “Foi um trabalho de equipe com a colaboração de muitos que sonharam e acreditaram, além da disponibilidade financeira e o amparo legal. Foram 10 meses conhecendo a realidade de outros municípios e participando do fórum nacional de mobilidade para que hoje fosse possível essa proposta na redução da tarifa”.

Atualmente são 18.500 passageiros que utilizam o transporte coletivo em Dourados diariamente. A Viação Dourados tem uma frota composta de 52 ônibus circulando na cidade para atender a população douradense e a estimativa da chegada de quatro novos que foram adquiridos.

Também estavam presentes, Marcelo Saccol, diretor da empresa Viação Dourados, os secretários: Everson Cordeiro (Fazenda), Wellington Rocha (Governo), Ademar Zanatta (Agricultura Familiar) e a Comandante da Guarda Municipal, Liliane Graziele Céspedes de Souza Nascimento.