Alan Guedes anuncia pagamento dos salários de abril para a véspera do Dia do Trabalhador

O prefeito Alan Guedes anunciou nesta sexta-feira (29) que o salário de abril dos servidores municipais estará disponível para saque neste sábado (30). O pagamento ocorre às vésperas do Dia do Trabalhador, comemorado dia 1º de maio, e valoriza o desempenho realizado pelo funcionalismo municipal de Dourados.

“Como o Dia do Trabalhador cai no domingo nós nos planejamos para conseguir depositar o salário do servidor na sexta, para estar disponível para saque no sábado, pagando o salário deste mês ainda em abril”, destacou o prefeito Alan Guedes.

A folha de pagamento do município conta com 8.666 servidores. Ao todo, serão injetados R$ 25.796.026,88 na economia do município. Já o valor bruto do pagamento é de R$ 44.877.904,74.