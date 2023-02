Agetran, Guarda Municipal, PM e Detran organizam operação “Volta às Aulas” em Dourados

Ações educativas e de organização do trânsito próximas às escolas serão feitas durante todo o mês

O mês de fevereiro marca o retorno dos alunos às aulas com o início do ano letivo 2023 nas escolas municipais, estaduais e particulares. Para conscientizar pais e responsáveis da importância de um trânsito seguro, principalmente com o aumento do fluxo de veículos nas ruas próximas às unidades de ensino, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Guarda Municipal de Dourados, Polícia Militar e Detran-MS organizam a operação “Volta às Aulas” com ações educativas e de segurança no trânsito durante todo o primeiro mês do retorno às escolas.

A primeira dessas ações aconteceu nesta quinta-feira (2) nas proximidades da Escola Adventista, com a participação de agentes dos três órgãos presentes na esquina das ruas Onofre Pereira de Matos com Benjamin Constant. Nesta sexta (3), a Agetran recebeu os alunos da Escola SEI, na rua Balbina de Matos.

Agentes abordaram os motoristas explicando a necessidade de se ter uma atenção maior nos horários de maior movimentação de pedestres, além dos cuidados com a manutenção dos veículos. Paralelamente, realizavam a travessia com segurança dos alunos nas faixas de pedestres e orientavam os pais sobre a organização do tráfego, evitando que, por exemplo, se pare em fila dupla. “Estaremos juntos nesta parceria com a Agetran durante todo esse mês para orientar e aumentar a segurança no trânsito próximo às escolas”, disse a diretora-geral da GMD, Graziele Cespedes do Nascimento.

Motoristas e pedestres

Segundo Leonardo Douglas, chefe operacional da Agetran, essa foi apenas a primeira de uma série que serão desenvolvidas. “O objetivo principal dessa operação é a gente conscientizar os condutores e pais dos alunos da importância da segurança no trânsito, principalmente nesse perímetro próximo às escolas. Diminuir a velocidade, atenção às crianças que estão transportando e àquelas que estão transitando nas calçadas que podem atravessar a rua”, explica. Para Leonardo, é uma conscientização que deve ser seguida pelos condutores durante todo o ano.

As ações seguem próximas às escolas particulares até o dia 10, próxima sexta-feira. A partir do dia 13, as equipes da Agetran, GMD e Detran desenvolvem ações próximas às escolas municipais e, depois do dia 23, acompanham a volta dos alunos às escolas estaduais. “Vamos dividir as equipes para que possamos passar pelo maior número de escolas possíveis”, completa Leonardo.