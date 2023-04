Agesul conclui ponte de concreto sobre o Rio Dourados, na MS-274

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) concluiu a obra de construção da ponte de concreto sobre o Rio Dourados, na MS-274. Com 91 metros de comprimento por 10 de largura, a nova estrutura está instalada na divisa dos municípios de Dourados e Deodápolis.

A obra durou pouco mais de dois anos e recebeu R$ 8,4 milhões – recursos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul).

Moderna, a nova estrutura dá mais segurança aos motoristas que trafegam pela MS-274, uma vez que a ponte antiga, de madeira, com mais de 50 anos, não suportava a passagem de veículos pesados e aceitava apenas um veículo por vez.

“Essa é uma obra que beneficia todos que vivem e trabalham pela região: produtores, comunidades e motoristas. É uma nova estrutura que leva competitividade, desenvolvimento e logística à região de Dourados e Deodápolis”, destaca o secretário da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), Hélio Peluffo.

Segundo a Agesul, toda a estrutura da ponte está finalizada. Agora, a empresa que trabalhou no empreendimento vai fazer a retirada da ponte de madeira para deixar livre a passagem de embarcações no rio.

Mais pontes

Pontes feitas de concreto toleram mais peso e aceitam cargas mais pesadas. Além de dar mais segurança ao tráfego de veículos na área rural, elas levam logística e competitividade às atividades do agronegócio, facilitando o escoamento da produção.

Em Mato Grosso do Sul, a troca de pontes de madeira por estruturas de concreto é uma realidade desde 2015. Nos últimos anos, 134 novas travessias foram construídas em todas as regiões do Estado. Atualmente, a Agesul possui cerca de 70 travessias em construção.