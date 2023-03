Agência divulga vagas de estágio nas áreas de Administração e Ciências Contábeis 

Os estudantes que estão em busca de estágio podem ter uma oportunidade ainda neste mês de março, principalmente, nas áreas de Administração e Ciências Contábeis. A Agência Super Estágios está com 63 vagas para os acadêmicos destes cursos. As inscrições para os processos seletivos são gratuitas.

As oportunidades são para Campo Grande, Jaraguari, Terenos, Bandeirantes, Ribas do Rio Pardo, Camapuã e Dourados. “As empresas estão crescendo e precisam de estagiários dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, visando também a formação de novos funcionários, uma vez que são áreas essenciais que dependem de uma continuidade nos processos e na organização da empresa”, comenta a diretora da Agência Super Estágios, Aline Santos.

Em apenas uma instituição financeira, são 15 vagas para Campo Grande e 6 para o interior para estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e áreas correlatas. A bolsa é de R$ 1.200,15, com auxílio-transporte, vale-alimentação de R$ 525,14 e Gympass.

O acadêmico de Ciências Contábeis, Adriano Henrique Raspini, iniciou o estágio em fevereiro deste ano, em um escritório de contabilidade, consultoria e perícia contábil. “Diferente de outros lugares, onde tem aquela cultura do estagiário fazer a parte mais básica, aqui estou exercendo bastante atividades relacionadas à área mesmo, principalmente na parte de escrituração fiscal, que é o que eu gosto”, relata o estudante que está no último ano de faculdade.

Outras vagas

A Agência Super Estágios também está com 151 vagas de estágio abertas em outras áreas, em Campo Grande, Dourados e Aquidauana. A carga horária varia de 4 a 6 horas diárias, no período matutino, vespertino ou noturno. Em todas as oportunidades, há possibilidade de efetivação do estagiário na empresa e auxílio-transporte. As bolsas podem chegar a R$ 1.350,00.

São 117 vagas para ensino superior em Campo Grande, com oportunidades nas áreas de Direito, Educação Física e Marketing. Em Dourados, são 6 vagas para ensino superior, com destaque para a área de Pedagogia, além de Ciências Contábeis e Administração.

No ensino médio, tem 26 oportunidades em Campo Grande, uma vaga em Aquidauana e uma vaga em Dourados. As bolsas podem chegar a R$ 900,00.

Para participar, os estudantes podem fazer o cadastro no aplicativo ou no site www.superestagios.com.br. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Agência Super Estágios pelo telefone (67) 3211-2022 e (67) 99263-9415 (Whatsapp).