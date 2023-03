Agems expande serviços virtuais com disponibilidade de WhastApp no MS Digital

A praticidade do WhatsApp para falar diretamente com a Ouvidoria da Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos) está agora disponível também no aplicativo MS Digital. O serviço de mensagem instantânea vai completar um ano em abril e já é um dos canais mais utilizados pelos usuários para registrar reclamação, pedir informação, fazer sugestões ou denúncias. O contato é feito pelo número (67) 3025-9505.

A Agems vem divulgando WhatsApp de diversas formas, em ações e peças de comunicação, no site, redes sociais, adesivos. Esse e os demais canais de atendimento oferecidos também são acessados por QR Code em um totem fixado em postos de atendimento das prestadoras de serviço.

Agora, o WhatsApp é encontrado também no aplicativo MS Digital, onde já era disponibilizado o e-Ouvidoria, um sistema informatizado onde o cidadão pode registrar por escrito as solicitações. “O WhatsApp se tornou um canal muito utilizado, porque é bem prático. E agora, quem navega pelo aplicativo de serviços do Governo do Estado encontra esse acesso direto para registrar ali a sua solicitação”, destaca a ouvidora Cristiane Leite.

Estratégia e modernização

O diretor-presidente, Carlos Alberto de Assis, cita que esse é mais um benefício levado ao cidadão dentro dos projetos e estratégias de modernização, em sintonia com os pilares da nova administração estadual que tem metas de uma gestão “inclusiva, digital, moderna e inovadora”.

“Estamos trabalhando para ter os serviços concedidos cada vez mais conectados, tanto por parte dos prestadores, na oferta aos usuários, quanto na regulação e na fiscalização. Temos que avançar e utilizar as novas ferramentas para facilitar a vida das pessoas”, conclui.

Como acessar

Falar com a Agems pelo WhatsApp utilizando o MS Digital é fácil. Quem já tem o aplicativo instalado no celular, basta fazer uma atualização. Caso contrário, é só baixar em qualquer loja de aplicativos.

Na página de principal de serviços, o usuário precisa apenas procura o nome e logomarca da Agems, clicar e já será direcionado para um menu com os três serviços disponíveis:

– WhatsApp

– e-Ouvidoria

– Horários e Tarifas – consulta de linhas intermunicipais.