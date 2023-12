Agems chega aos 22 anos superando desafios e consolidando a inovação como principal meta

Revista comemorativa apresenta principais resultados de 2023 e perspectivas para o próximo ano

Aos 22 anos de criação, a Agência Estadual de Regulação (AGEMS) atinge a marca de 100% de metas cumpridas no ano, se tornando modelo e promovendo a entrega de serviços públicos cada vez melhores ao cidadão. Dando transparência e participação social a esses resultados, a Agência lançou a revista comemorativa de 2023, com o registro das principais realizações e perspectivas para o próximo ano.

Em 156 páginas, a publicação destaca a essência das entregas, valoriza a contribuição individual e coletiva de cada servidor e confirma como a gestão voltada para a inovação vem se consolidando em Mato Grosso do Sul e no Brasil.

“Esse é um produto que nos da muito orgulho, porque traz um grande recorte do que a Agência fez no ano, fruto de muito trabalho da direção, das áreas técnicas, dos setores que atuam de forma transversal. É uma ferramenta para prestar contas e nos comunicarmos de forma muito transparente com toda a sociedade”, conta a Diretora de Inovação e Relações Institucionais, Rejane Monteiro, coordenadora do projeto da revista.

Ideias que em 2022 eram projetos, neste ano se tornaram realidade. Projetos que estavam engatinhando, ganharam a maioridade. Inovações que desafiaram a capacidade da Agência, saíram do papel para se tornarem práticas premiadas. É um pouco de tudo isso que a Revista AGEMS 2023 deixa registrado.

Na apresentação da publicação, o diretor presidente, Carlos Alberto de Assis, sintetiza como a regulação em MS vive um novo momento e como a ampliação do diálogo com os usuários, com prestadores de serviço, com a sociedade, e com a equipe é essencial para atingir o patamar pretendido.

“Temos um grande desafio, mas com uma equipe técnica preparada, aliadas as novas ferramentas de modernização, estamos trabalhando com planejamento e responsabilidade para projetar a Agência de Regulação do Serviços Públicos de MS como referência em âmbito nacional”. (Carlos Alberto de Assis)

Em mensagem preparada especialmente para publicação da AGEMS, o governador Eduardo Riedel destaca avanços desse primeiro ano de gestão que comprovam como a velocidade e a capacidade de realizações na regulação se tornam essenciais no projeto de desenvolvimento sustentável do Estado.

“No plano interno, com as contas em ordem, o maior investimento público por habitante do Brasil, forte atração de novas empresas e negócios e um ciclo virtuoso de crescimento, decidimos pela menor alíquota de ICMS em vigor no país, que vai baratear o custo da energia, das telecomunicações e impactar produtos e serviços de diferentes setores, criando as condições necessárias para um rápido avanço da nossa competitividade”. (Eduardo Riedel)

A Revista AGEMS 2023 já está disponível em formato digital, e pode ser acessada pelo site da Agência.