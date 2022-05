Agehab retoma os atendimentos em novo endereço

A Prefeitura de Dourados informa que a Agehab (Agência Municipal de Habitação) começa a atender nesta segunda-feira (18) em um novo endereço. A Agência passa a atender na rua Antônio Emílio de Figueiredo, 1910, Centro (antigo prédio do Procon).

O diretor-presidente da Agehab, Diego Zanoni, ressalta que durante a mudança foi preciso paralisar algumas atividades, por conta da transferência de local e das adaptações necessárias na nova estrutura, mas o atendimento está restabelecido.

“Foram três dias organizando tudo para melhor atender a população. Agora, a nova sede está no centro, local de fácil acesso a todos. Neste primeiro dia, apenas as inscrições para o sistema de habitação continuam no Poupatempo, porque estamos no processo de instalar a internet”, pontuou.

Serviço: A Agência está com um novo número de telefone 67 99809-6673.