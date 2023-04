Adolescente é apreendido pelo DOF com 800 pacotes de cigarros contrabandeados em veículo

Policiais Militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), apreenderam um adolescente de 16 anos de idade, nesta quarta-feira (04/04), com 800 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai em um Fiat/Uno, no Assentamento Itamarati, zona rural de Ponta Porã.

Os militares faziam patrulhamento no Assentamento quando avistaram o veículo em uma residência. Ao aproximar-se do local foi constatado que o carro estava carregado com as caixas de cigarros.

O adolescente que estava ao lado do Uno disse que seria o responsável pela carga. Ele afirmou aos policiais que pegou o carro já carregado em Ponta Porã e levaria até a cidade de Jardim, onde receberia mil reais pelo transporte.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã, juntamente com o menor de idade e automóvel. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Utilidade pública

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.