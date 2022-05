Ações de Patrulhamento Tático da PM prendem cinco foragidos da justiça em Dourados

Na última semana, os policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão da PM reforçaram o patrulhamento especializado em toda a cidade de Dourados, tendo como resultado o cumprimento de vários mandados de prisão e a capturas de evadidos do sistema prisional.

A principal função das equipes especializadas do 3º Batalhão é dar o suporte e apoio tático a equipes de radio patrulhamento em ocorrências de media e alta complexidade, agindo dessa forma como um policiamento reforço das demais equipes.

Os policiais estão executando ainda instruções para todo o efetivo do 3º Batalhão da PM de Dourados e demais unidades subordinadas, para atualização em armamento e tiro policial, além de outras técnicas que envolvem o assunto.

Na parte operacional de patrulhamento tático, os policiais militares da Força Tática, utilizando-se dos princípios de fundada suspeita e até mesmo pelo tirocínio aperfeiçoado pela função, prenderam cinco foragidos da justiça e também evadidos do sistema prisional. Salienta-se que os indivíduos agraciados com a progressão de regime, automaticamente perdem o beneficio em caso de evasão.

Efetividade

O trabalho de analisar atitudes e ações, em lapsos de segundos para tomada de decisões, tornam os policiais militares da Força Tática, GETAM e Grupo de Operações com Cães, policiais com conhecimento técnico para dar suporte ao efetivo, não somente de Dourados, mas de toda a região sul do Estado.

Para o comandante da Força Tática do 3º BPM, o 2º Tenente PM Endres, o trabalho realizado pelas equipes, garantem uma maior sensação de segurança para a comunidade:

“As ações, principalmente as que capturam evadidos e foragidos, garantem o cumprimento da lei e ainda, desarticulam ações criminosas eventualmente planejadas por facções que se utilizam de evadidos e foragidos da justiça, garantindo a manutenção da ordem e o aumento da sensação de segurança a comunidade douradense”, concluiu o comandante.