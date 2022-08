Ação de Barbosinha atende nova etapa de serviços na Guarda Mirim de Dourados

A Guarda Mirim de Dourados já pode concluir os últimos detalhes do projeto de reestruturação da sede própria, no espaço onde foi entregue, em abril deste ano, as obras de ampliação e reforma viabilizadas por meio da ação parlamentar do deputado estadual Barbosinha.

Nesta semana, ao comunicar a abertura de inscrições para a sexta turma e os preparativos para a realização do I Arraiá da Guarda, que será realizado nos dias 19 e 20 deste mês, em conjunto com o Projeto ‘Bombeiros do Amanhã’, o presidente João Frazão também comemorou a liberação de novo aporte financeiro, da ordem de R$ 25 mil, como saldo da emenda superior a R$ 305 mil, assegurada pelo deputado Barbosinha.

“Com o retorno das ações na modalidade presencial, já estamos programando, ainda para este ano, a formatura da 5ª. turma de adolescentes que participam do curso oferecido pela instituição, e nada disso teria sido possível se não fosse o deputado Barbosinha”, retribuiu o presidente.

O deputado douradense observou, ao comunicar o dirigente da Guarda Mirim da liberação de mais esse apoio financeiro, que vem acompanhando o trabalho da entidade desde que foram iniciadas as atividades com os menores. “Vejo o esforço do presidente João Frazão e de toda a diretoria e não poderia deixar de apoiar essa iniciativa”, disse.

Barbosinha também intermediou, junto ao governador Reinaldo Azambuja e ao ex-secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, o projeto para a instalação do sistema elétrico da quadra coberta e a construção da pista de caminhada no entorno da Guarda. “O Governo já deu encaminhamento positivo e em breve a entidade vai receber mais um aporte, de aproximadamente R$ 400 mil, para a execução dessas melhorias”, anunciou o deputado.

A liberação, no meio do ano passado, de recursos da ordem de R$ 305 mil, fruto da emenda parlamentar indicada pelo deputado Barbosinha ao Governo do Estado, proporcionou a mobilização de um grupo de voluntários e dos trabalhadores que promoveram a reforma de parte das atuais instalações e construção de novas dependências no espaço cedido em comodato por 20 anos pela Prefeitura, no bairro João Paulo 2º. A Guarda Mirim já formou mais de 500 jovens.