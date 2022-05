Ação conjunta PRF e PC apreende 3,8 toneladas de maconha e 35 Kg de pasta base de cocaína

As apreensões geram um prejuízo em mais de 12,5 milhões de reais para o crime organizado

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil apreenderam 3,8 toneladas de maconha e 35 Kg de pasta base de cocaína, após duas ações da Operação UNITATEM (União em Latim), em Campo Grande/MS.

A primeira ação foi na noite de terça-feira (26), quando um caminhão baú foi abordado. O motorista, de 40 anos, demonstrou nervosismo, levantando suspeitas dos policiais.

Após vistoria no caminhão, as equipes encontraram vários fardos de maconha, totalizando 3.843 Kg da droga. Questionado, o condutor confessou ter recebido o ilícito em Campo Grande/MS e deveria levá-lo para Guarulhos/SP e que pelo transporte receberia R$ 5.000,00.

Com as informações e resultados das ações realizadas em fevereiro de 2022, também da Operação UNITATEM, quando foram apreendidas mais de 5 toneladas de maconha e sete pessoas presas em Campo Grande, os policiais rodoviários federais e policiais civis da DENAR realizaram buscas na região metropolitana e encontraram um homem de 26 anos que é sobrinho de um dos presos da primeira fase da operação, que tem em seu nome alguns dos veículos apreendidos naquela ocasião e que estaria envolvido no transporte das 3,8 toneladas de maconha.

Na segunda ação conjunta, os policiais abordaram um caminhão Iveco/Stralis, na madrugada desta quinta-feira (28), também em Campo Grande. O condutor, de 64 anos, disse ter carregado ferro gusa em Corumbá/MS e viajaria para Mogi das Cruzes/SP.

Desconfiadas do nervosismo apresentado pelo envolvido, as equipes realizaram uma busca minuciosa no caminhão até encontrar um compartimento oculto no catalisador do caminhão. Dentro estavam escondidos 35 kg de pasta base de cocaína.

O motorista confessou ter recebido a droga em Corumbá/MS e deveria levá-la até Bauru (SP). Pelo serviço, disse que receberia R$ 10.000,00.

Os três presos, os veículos e os ilícitos foram encaminhados para a DENAR em Campo Grande/MS.