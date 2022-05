Ação conjunta PM e PRF apreende mais de três toneladas de maconha

Policiais militares da Patrulha Rural da 1ª Companhia Independente de Policia Militar de Bonito e do 11º BPM de Jardim, em conjunto com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizaram nesta quarta-feira, 18, uma Operação em conjunto em prol ao combate do tráfico de drogas na região.

O fato se deu devido suspeita de um caminhão tanque que trafegava em direção ao município de Bonito por estrada vicinal, e nisso uma equipe da PRF que patrulhava a rodovia federal solicitou apoio da PM de Bonito e Jardim, com intuito de realizar um bloqueio e abordar o veículo suspeito.

As equipes do patrulhamento rural de Bonito e Jardim prestaram o devido apoio, dando início então ao trabalho em conjunto, sendo que em determinado local da região rural em Bonito a PRF e PM lograram êxito em localizar o veículo, todavia o condutor já havia evadido.

Ao averiguar o tanque do caminhão foi localizado e constatado que se tratava de vários fardos e tabletes de maconha, os quais foram devidamente apreendidos.

O caminhão foi levado ao quartel do Bombeiro Militar para abrir o tanque e retirar o entorpecente e, desta forma proceder a pesagem que resultou numa quantia de 3.267,75 (três toneladas e duzentos e sessenta e sete e setenta e cinco gramas) de maconha.

A droga foi encaminhada a delegacia de Polícia Civil para demais providências que o caso requer.