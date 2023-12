Ação conjunta PC e PM apreende mais de 3 toneladas de maconha em Aral Moreira

Em uma operação que marcou uma virada significativa nas investigações contra o crime organizado, as Forças Policiais atuaram em conjunto para apreender uma carga de maconha avaliada em aproximadamente R$ 7 milhões, desarticulando parte de um esquema de tráfico que operava na zona rural de Aral Moreira/MS. A ação teve início quando a Polícia Militar, após receber informações sobre um possível entreposto de drogas, descobriu quase 3,5 toneladas de maconha.

Diante da dimensão da operação, a Polícia Civil (PC) foi acionada para reforçar a intervenção. Ao chegar no local, uma equipe da Delegacia de Aral Moreira iniciou imediatamente as investigações preliminares.

Surpreendentemente, os próprios proprietários do imóvel rural notificaram as autoridades sobre a presença da droga. Estranhando o fato de encontrar a casa trancada com um cadeado não pertencente a eles.

No interior da residência, os policiais se depararam com uma organização meticulosa da droga, distribuída em vários cômodos, sugerindo uma estratégia elaborada de envio para destinos distintos. O imóvel residencial, embora aparentemente vazio, era utilizado durante as noites para o transporte da droga para outros locais, possivelmente em quantidades menores.

A droga foi apreendida e transferida para a cidade de Ponta Porã, onde será armazenada com segurança para futura incineração. Após a intervenção, um boletim de ocorrência foi registrado no local, e as investigações foram formalmente iniciadas, para a identificação e localização dos donos da droga. Ações como essa evidenciam o empenho contínuo das autoridades em assegurar a segurança da comunidade.

Serviço – A população pode denunciar através dos telefones: (67) 3488-1270 e (67) 99346-2176 (WhatsApp).