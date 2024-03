Ação Cidadania Para Elas abre novas perspectiva de vida para mulheres

Mais do que a oferta de serviços gratuitos em diversas áreas para mulheres, o Ação Cidadania Para Elas significa a porta de entrada para uma nova vida, por meio do empreendedorismo e do empoderamento feminino. A programação do evento traz uma série de painéis, rodas de conversa e cursos profissionalizantes, com objetivo de ampliar as perspectivas das mulheres, seja no aspecto pessoal ou profissional.

Mulheres bem-sucedidas em suas carreiras na indústria irão compartilhar suas histórias de vida e experiências em um painel promovido entre o Senai e o Sebrae. Entre as convidadas, estão a coordenadora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas do Sistema Fiems, Helena Bertolini, e a analista de Gente e Gestão da Kepler Weber, Beatriz Malta.

Já o momento “Cine Sebrae Delas” pretende inspirar e fomentar a liderança em mulheres empreendedoras, ajudando-as a lidar com os principais desafios encontrados em sua trajetória, para que se tornem líderes que façam a diferença. O objetivo é sensibilizar mulheres empreendedoras para a importância de desenvolverem a capacidade de se antecipar aos fatos e de criar oportunidades de negócios com novos produtos e serviços.

Durante o evento, o Senai irá formar duas turmas para o curso gratuito de pintura em alvenaria, com 3 horas de duração. As vagas são limitadas, e as aulas serão realizadas na unidade móvel do Senai, no local. Interessadas em conhecer outras opções de cursos também receberão atenção especial por meio do programa MS Qualifica.

O Sesi também estará presente com sua unidade móvel para ministrar o Projeto 60+, oficina de inclusão digital para mulheres acima de 60 anos. Uma das ações mais bem-sucedidas do Sesi na área de cidadania nos últimos anos, o Projeto 60+ já formou 2 mil pessoas em mais de 40 municípios sul-mato-grossenses.

O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM Cuña Mbaretê), ligado ao governo do Estado, irá promover roda de conversa, escuta qualificada individualizada e orientações sobre o serviço ofertado. O órgão é referência estadual no atendimento social e acompanhamento psicológico continuado de mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Programação do Ação Cidadania Para Elas

9h00 – Ginástica laboral

9h10 – Cerimônia de abertura e sorteio de bicicletas

9h30 – Apresentação cultural

11h00 – Sorteio de bicicletas

11h30 – Apresentação cultural

13h00 – Painel Mulher – Senai e Sebrae

14h00 – Cine Sebrae Delas

16h00 – Encerramento

Local: Centro de Convenções e Exposições Albano Franco (Av. Mato Grosso, 5017 – Carandá Bosque – Campo Grande)