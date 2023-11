Ação Cidadania atrai mais de 1 mil pessoas e faz 3,5 mil atendimentos na Moreninha neste sábado

Realizado neste sábado (18/11) em Campo Grande pelo Sistema Fiems, por meio do Sesi, em parceria com a TV Morena, o Ação Cidadania atraiu 1.136 pessoas e realizou 3.561 atendimentos nas áreas de saúde, educação, cidadania e lazer. O evento, que começou às 8 horas e terminou às 15 horas o Parque Jacques da Luz, na região das Moreninhas, ofereceu serviços gratuitos como emissão de RG (1ª e 2ª vias), orientação profissional, massagem, unidade móvel odonto e oftalmológica, aula de yoga, atendimento na área de direito de família (pensão, divórcio, união estável), negociação de débitos, e outros.

Na avaliação do chefe de gabinete da presidência da Fiems, Robson Del Casale, o Ação Cidadania deve crescer ainda mais em número de atendimentos e parceiros mobilizados no próximo ano.

“A organização é da Fiems, por meio do Sesi e da TV Morena, mas a gente não conseguiria fazer nada disso sem os parceiros. A cada edição, entre 20 e 30 parceiros estão conosco para fazer do Ação Cidadania o maior evento de atendimento social da iniciativa privada no Estado. Por isso, é muito importante que esses parceiros continuem conosco em 2024”, declarou.

O diretor de negócios da Rede Matogrossense de Comunicação, Antônio Alves, destacou que o projeto só é possível graças à união de forças entre o poder público e a iniciativa privada. “Nosso objetivo e desafio é sempre ampliar o atendimento. Para isso, precisamos cada vez mais de parceiros. É o que continuaremos a buscar no próximo ano”, afirmou.

Para o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões, a palavra que resume o Ação Cidadania é “sensacional”. “Estou impressionado com a capacidade deste movimento de ação social atingir a sociedade. Estamos com expectativa de receber entre 3 e 4 mil pessoas nesse ambiente. Isso é um sinal de sucesso. Parabéns à Fiems e ao presidente Sérgio Longen”, disse.

Calor forte não afastou população

Mesmo com as altas temperaturas, a população não se intimidou e chegou cedo para a fila, a fim de garantir os atendimentos. Darci Salgueiro Filho mora no bairro Morada do Sol e chegou às 6 horas da manhã em busca de atendimento oftalmológico.

“Eu gostaria que tivesse esse evento todo final de semana, porque é muito difícil se locomover por causa do serviço ou dos compromissos com a família. Quando tem um evento desse, a gente aproveita. Também vim com amigos que estão tirando identidade. É muito importante isso para a gente”, afirmou.

Angéssica Ramos Honorato, que mora no bairro Los Angeles, contou que ficou sabendo da ação pela televisão e resolveu trazer os filhos Miguel e Sara para atendimento odontológico. “É muito bom esse tipo de evento, principalmente para as pessoas que não têm condições de pagar por alguns serviços”, disse.

Para o porteiro José Leonel da Costa, que conseguiu tirar a primeira via do RG no bairro onde mora, o Ação Cidadania significa praticidade. “Fazia bastante tempo que era para eu tirar o documento mas vinha adiando. Agora com essa possibilidade aqui na vila, vim fazer e está dando certo”, disse.