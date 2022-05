‘Abril Verde’ capacitou servidores públicos para prevenção de acidentes de trabalho em Caarapó

A campanha ‘Abril Verde’, instituída no município de Caarapó pela Lei Municipal nº 1474/2021, acaba de ter o seu balanço divulgado. A iniciativa – encabeçada pela prefeitura municipal, em parceria com a CCR MS Via, Corpo de Bombeiros, Ministério Público do Trabalho – MPT 24ª Região, Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Mato Grosso do Sul (Sintest-MS), Polícia Militar, Câmara Municipal de Vereadores, Cooperativa LAR e Erva Mate Tupy – teve como objetivo capacitar e mobilizar os servidores públicos para a prevenção de acidentes de trabalho.

A primeira campanha realizada em Caarapó teve a efetiva participação do Corpo de Bombeiros local, que coordenou treinamento nas escolas do município com vistas ao aprimoramento dos servidores em Atendimento Pré-hospitar e Noções de Combate a Incêndio (APH). A esse respeito, a coordenadora geral da Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Iracilda Moreira Lomba dos Santos, disse que as equipes escolares “gostaram muito do treinamento, que ofereceu orientações claras e objetivas que, com certeza, nos auxiliam em algum cenário de risco”.

Juntamente com a CCR MS Via, foi oferecido treinamento aos motoristas do transporte escolar, visando práticas seguras na condução dos ônibus que percorrem diariamente as linhas transportando alunos, com a finalidade de evidenciar ao condutor que qualquer momento de desatenção pode ser fator preponderante para a causa de colisão.

A convite da prefeitura e da Câmara Municipal, o médico pediatra, nutrólogo e toxicologista Sandro Benitez realizou capacitação com o tema: Eu odeio dieta, não funciona! Como ficar magro para o resto da vida, que teve a adesão em massa das mulheres e de representantes de diversos segmentos da administração municipal de Caarapó e outros setores públicos e iniciativa privada.

De acordo com o responsável pela campanha, André Arcangelo, servidor do quadro de provimento efetivo da prefeitura e diretor de Relações Públicas do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Mato Grosso do Sul (Sintest-MS), o saldo da campanha é positivo porque foi possível levar a um grande número de pessoas conhecimento de diversas áreas. “Com as parcerias criadas e o apoio do prefeito André Nezzi e da sua equipe de secretários, capacitamos um total de 413 pessoas, superando nossas próprias expectativas, em razão do grande empenho de todos em participar dos treinamentos”, afirma o coordenador da campanha, acrescentando que “fica a sensação de dever cumprido e o agradecimento a todos que nos auxiliaram nessa campanha”.