Abrasel MS lança campanha de conscientização sobre a geração de resíduos sólidos

A campanha deve abranger as cidades de Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Bonito, Ponta Porã e Corumbá

A Abrasel MS – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes lançou uma campanha de conscientização e coleta de dados em relação à geração de resíduos sólidos. A campanha faz parte do termo de compromisso que a entidade firmou com o Ministério Público e visa a educação ambiental dos associados e grandes geradores das cidades de Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Bonito, Ponta Porã e Corumbá.

A campanha educativa apresenta, além da questão dos resíduos sólidos, a logística reversa e grandes geradores, bem como o incentivo e doações dos materiais recicláveis às cooperativas locais. “É uma prática de muitos empresários em nosso setor e que agora, com a campanha, vamos ampliar ainda mais o envolvimento e a participação, reduzindo ainda mais os resíduos sólidos e aumentando as doações para as cooperativas”, pontuou Juliano Wertheimer, presidente da Abrasel MS.

Além da campanha, está previsto no termo de compromisso que a Abrasel MS realizará com os seus associados pesquisa sobre o ciclo do vidro em suas empresas. Neste item do compromisso, a Abrasel desenvolveu um formulário e disponibilizou no https://forms.gle/ M19noMcEY28LJgTa8 para que os empresários possam registrar suas informações e contribuir diretamente nesta campanha de conscientização.