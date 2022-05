Abertura dos Jogos Escolares da Juventude de MS acontece hoje na capital

O Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, em Campo Grande, recebe nesta terça-feira (17), a partir das 19h30, a cerimônia de abertura do maior evento esportivo estudantil do estado: os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul 2022. A solenidade marca o início da primeira etapa da competição, que envolve as modalidades basquetebol e futsal, entre estudantes-atletas na faixa etária de 15 a 17 anos.

Os Jogos são realizados pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). A cerimônia de abertura será transmitida ao vivo pela página da Fundesporte no Facebook. “Essa é uma competição fundamental para o desenvolvimento esportivo em nosso estado”, declara o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho. “É um lugar saudável para nossos jovens esticarem suas asas, ao mesmo tempo em que aprendem sobre treino, persistência e espírito de coletividade, cultivando a apreço pelo esporte e amor por nossa região”, continua.

Todas as disputas da primeira etapa acontecem em Campo Grande, e vão até o dia 23 de maio. “Estamos com altas expectativas, visto que é o primeiro ano depois da pandemia que realizamos um evento tão grande”, confessa a gerente-geral de Desenvolvimento de Atividades Desportivas e de Lazer da Fundesporte, Karina Pereira Quaini.

“Contamos com a participação de 58 municípios, e de aproximadamente 1,3 mil estudantes-atletas. É um evento de grande porte e estamos nos esforçando para garantir uma excelente experiência a cada um dos participantes. Com certeza, será uma vivência inesquecível para nossos jovens”, complementa o gerente de esportes de alto rendimento da Fundesporte, Leandro Fonseca.

A programação da cerimônia de abertura conta com apresentação cultural, no gênero chamamé, dos dançarinos Regina Garcete e Alisson, da Escola de Dança de Salão “Harmonia”. Após o desfile das delegações pelo ginásio, o atleta Ricardo Ribeiro Cavali, de Dourados, irá conduzir a tocha olímpica. Na sequência, Maria Eduarda Melo fará o juramento dos atletas para dar início aos Jogos.

