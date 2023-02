Abertura da Campanha da Fraternidade 2023 – Tema “Fraternidade e Fome” será nesta quarta, 22

A abertura oficial será realizada na manhã desta quarta-feira (22) na Catedral Sagrado Coração de Jesus.

A campanha da Fraternidade 2023, dará início nesta quarta-feira (22) em todo o país, com o tema “Fraternidade e Fome”, e o lema “Dai-lhes vós mesmo de comer” (Mt 16,16). A Campanha deste ano convida todas as comunidades de fé a vivenciarem e refletirem sobre o tema em meio a sociedade, amparando nossos irmãos e irmãs pobres em meio aos gestos de solidariedade.

Para marcar a abertura da Campanha da Fraternidade 2023 na Diocese de Três Lagoas e início do tempo da Quaresma, será realizado uma LIVE na Catedral Sagrado Coração de Jesus, localizada na rua Zuleide Pérez Tabox, às 11h.

O objetivo da Campanha visa sensibilizar a sociedade e a igreja para enfrentarem o flagelo da fome, sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, por meio de compromissos que transformem esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo.

Sobre a Diocese de Três Lagoas

A Diocese de Três Lagoas (Dioecesis Trilacunensis) é uma circunscrição eclesiástica da Igreja Católica com sede episcopal em Três Lagoas (MS). Foi criada pelo Papa Paulo VI em 3 de janeiro de 1978. Abrange um total de 10 cidades (Três Lagoas, Selvíria, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Água Clara, Brasilândia, Chapadão do Sul, Santa Rita do Pardo, Inocência e Cassilândia), e contempla 15 Paróquias com mais de 108 capelas/comunidades.