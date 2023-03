Aberta na Câmara a 2ª Feira de Artesanato ‘Mestre Cilso’

Com as presenças do presidente Laudir Munaretto (MDB) e do vereador Sergio Nogueira (PSDB) foi aberta na manhã desta segunda-feira (27), no saguão da Câmara Municipal de Dourados, a 2ª edição da Feira de Artesanato ‘Mestre Cilso’.

Iniciativa do vereador Laudir, a Feira prosseguirá até quarta-feira (29) e estará aberta para visitação das 7h às 18h.

Dezesseis artesãos do município estão expondo as suas obras, como peças de vestuário em crochê, peças em cerâmica, em madeira, bijuterias, mudas de plantas, doces caseiros e vários artigos, ótimo para presentes, tudo produção local.

O evento tem o intuito de prestigiar os artesãos locais e homenagear “Mestre Cilso”, que atuou por mais de 30 anos em Dourados, com produção de peças que retratam a história e a cultura local.

Ao declarar aberta a 2ª edição da Feira, o presidente Laudir Munaretto destacou o apoio que a Câmara Municipal tem dado à cultura local, seja ao artesanato, música, literatura, etc. “Além da merecida homenagem ao Mestre Cilso, é sempre uma alegria quando a nossa Casa de Leis se transforma em um espaço de difusão de arte e cultura. Muito nos orgulha ter em nossa cidade tantos talentos, como vocês com suas obras artesanais. Sejam todos bem-vindos e que possam realizar boas vendas”, falou Laudir.