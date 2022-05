Abel vai poupar e Palmeiras não terá força máxima contra o Emelec-EQU

Após uma sequência pesada de jogos e a vitória avassaladora sobre o Corinthians, o Palmeiras terá que virar a chave e focar na Libertadores, já que nesta quarta-feira enfrenta o Emelec-EQU, às 21h (horário de Brasília), em Guayaquil. Segundo a Gazeta Esportiva, o torcedor não assistirá ao Verdão em campo com todos os seus titulares em campo.

Isso porque o Palmeiras vem de uma dura sequência de três partidas do Campeonato Brasileiro em que Abel Ferreira escalou aquilo que tinha de melhor. Nos empates com Goiás e Flamengo e na vitória sobre o Corinthians, o treinador não preservou titulares.

Preocupado com o desgaste da equipe, Abel não esconde sua intenção para o compromisso no Equador. O Palmeiras também não terá uma semana livre para trabalhar no mês de maio.

“Este é o terceiro jogo seguido que esta equipe faz, e eu vou ter que trocar no próximo jogo. Eu gosto de arriscar, mas há um limite. Antes do Goiás, nós jogamos antes contra o Petrolero, e acho que só o Gómez e Weverton jogaram (Zé Rafael também). Nós trocamos toda a equipe, e o time deu uma excelente resposta. Quero tentar criar uma semana livre. Dentro da nossa competência, do conhecimento que temos, juntamente com o Núcleo de Saúde e Performance, com a nutricionista, com a psicóloga, tentamos encontrar as melhores soluções, mas sem certezas”, disse o treinador após o Derby em Barueri.

A alta minutagem de alguns jogadores em um recorte recente será avaliada pela comissão técnica. Gustavo Gómez e Zé Rafael, por exemplo, foram titulares nos últimos nove e cinco jogos do Palmeiras, respectivamente.

A utilização de um time alternativo na Libertadores não será uma novidade para o Verdão em 2022. Nas duas partidas já disputadas pela fase de grupos, Abel preservou jogadores importantes. Contra o Deportivo Táchira, apenas Weverton, Gómez, Veiga e Dudu foram titulares. Na sequência, contra o Independiente Petrolero-BOL, só Weverton, Gómez e Zé Rafael começaram jogando.

O início do Palmeiras na Libertadores é excepcional. Com duas goleadas, o time alviverde lidera o grupo A isoladamente, com seis pontos e um impressionante saldo de 11 gols.