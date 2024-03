A pedido de André Nezzi, Dagoberto Nogueira viabiliza R$ 7 milhões em recursos federais para Caarapó

O município de Caarapó está prestes a receber um significativo aporte financeiro proveniente do governo federal, graças à atuação do deputado federal Dagoberto Nogueira, a pedido do prefeito André Nezzi. Trata-se de recursos no valor de R$ 7 milhões, que serão direcionados para iniciativas essenciais que impactarão diretamente a comunidade local.

Durante uma série de agendas em Campo Grande, na semana passada, o prefeito André Nezzi assegurou um importante investimento para Caarapó após encontros produtivos com autoridades estaduais e federais. Em uma reunião com o deputado Dagoberto Nogueira, ficou acordado o repasse de R$ 7 milhões do Orçamento Geral da União para o município, com foco em melhorias nas áreas de infraestrutura urbana, habitação e saúde.

Desse montante, R$ 5 milhões serão destinados para obras de recapeamento da Avenida Presidente Vargas, R$ 1 milhão será investido em habitação e outro R$ 1 milhão será aplicado na área da saúde, conforme detalhado por Nezzi. O prefeito expressou sua gratidão ao deputado Nogueira, reconhecendo seu papel fundamental em garantir recursos para o progresso de Caarapó.

Esses investimentos, provenientes de Emendas ao Orçamento da União, representam uma oportunidade significativa para o desenvolvimento local, evidenciando a importância dessas modificações propostas por parlamentares para atender às demandas específicas dos municípios brasileiros. Configuram-se como importantes instrumentos de descentralização de recursos e de fortalecimento da relação entre o governo federal e as administrações municipais, possibilitando a execução de obras e ações que atendam às necessidades da população local.