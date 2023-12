A nomeação às cortes superiores, artigo do Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves

O polêmico ministro Flávio Dino – ex-juiz federal, governador, deputado federal, senador, ministro de Estado e militante comunista – está aprovado para assumir a cadeira deixada pela ministra Rosa Weber, no Supremo Tribunal Federal. Na sua peroração por votos junto aos senadores, ele disse algumas coisas interessantes: saber que ao STF não compete fazer leis (missão do Congresso); e prometeu despir-se do viés político para atuar exclusivamente como julgador. Foi o suficiente para ter o voto de confiança dos senadores que, agora, esperam pela sua atuação conforme o dito.

Dino e Paulo Gonet (conduzido à chefia da Procuradoria Geral da República) tiveram, na verdade, um grande eleitor. O presidente Lula que os indicou e bancou não obstante os percalços com os integrantes da câmara alta. Existem muitos questionamentos quanto ao formato da escolha dos ministros do Supremo e das demais cortes superiores (STJ, STM, TST e TSE). Confronta-se a forma de escolha e indicação dessas autoridades. Os óbices vão desde as razões que levam o presidente da República guindá-los, quem tem direito a participar e até a vitaliciedade dos seus postos. As teses visam aperfeiçoar o processo.

Pensamos que – no caso do STF, principalmente – o mais indicado seria que as vagas sejam preenchidas por juízes de diferentes instâncias no exercício da carreira e à vaga cabível à OAB também deva ser indicado advogado obrigatoriamente militante na profissão. E, ainda, que em vez de apresentar um nome com seu candidato, o chefe do governo remeta ao Senado uma lista tríplice e caiba aos senadores o direito de escolher um deles.

Ainda mais que o mandato deixe de ser vitalício, passando à duração de dois ou três anos, como forma de oportunizar o aproveitamento do maior número de indivíduos categorizados e oxigenar a atividade do Poder Judiciário. Respeitadas as peculiaridades de cada órgão, o mesmo deveria ser instituído para a chefia da PGR e dos demais segmentos judiciais.

A escolha do magistrado ou procurador-chefe dentro das próprias carreiras ensejaria pelo menos duas vantagens. Seria um estímulo aos integrantes de cada classe e, mais que isso, a garantia de que só seriam indicados membros categorizados e sem qualquer problema funcional, pois os problemáticos costumam ser agastados e, automaticamente, estariam fora do certame.

O País carece de reformas. Uma delas é a constituição dos poderes que, segundo a Constituição, têm de ser independentes e harmônicos entre si. Precisamos encontrar mecanismos que estimulem o povo a votar nos melhores candidatos a deputado, senador e governantes. E criar estruturas que impeçam a escolha dos membros do Judiciário através de critérios políticos. Só evoluiremos como sociedade no dia em que tivermos os melhores parlamentares, os governantes mais conscientes e os julgadores mais comprometidos com a causa da Justiça. Isso pode parecer um sonho, mas é a pura realidade e, se vier a acontecer, todos nós, brasileiros, viveremos melhor.