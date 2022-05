A cultura de paz e não violência é tema do III Festival de Graffiti da UFGD

De 25 de abril a 12 de junho de 2022, a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) receberá as inscrições dos artistas interessados em participar da terceira edição do Festival de Graffiti, que terá como tema “A cultura de paz e não violência”, integrante da Meta 4.7 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS 16) da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Como parte do objetivo 16 estão alguns pilares para a promoção da cultura da paz como: o desarmamento, os direitos humanos, a solidariedade, a alteridade, o respeito, a tolerância, o direito de ser e pertencer, o desenvolvimento sustentável, a igualdade entre gêneros e a participação democrática.

A Universidade irá selecionar cinco intervenções artísticas com essa temática, duas na categoria nacional e três na categoria regional (MS), com premiações de R$ 5 mil e R$ 3,3 mil, respectivamente. Para cada intervenção selecionada será destinado um espaço de 10 metros de comprimento por 1,94 metro de altura. Como contrapartida, os artistas premiados oferecerão uma oficina gratuita à comunidade.

O grafite será realizado nos muros da UFGD, de 24 a 27 de agosto, durante o evento III Festival de Graffiti. As oficinas serão ministradas em local, dia, horário e público atendido definidos pelo proponente e a Coordenadoria de Cultura.

O formulário de inscrição está disponível em: https://forms.gle/hz2ntCV6oSziPb5J8. Entre os documentos que os candidatos deverão anexar no formulário estão: projeto contendo identificação, texto conceitual e técnicas a serem utilizadas; esboço em formato digital, no tamanho A4 Colorido, do projeto “intervenção artística”; currículo; portfólio artístico; proposta da oficina a ser ministrada e; Declaração de Cessão dos Direitos Autorais e Patrimoniais (anexo I do edital). Para ser proponente é necessário ter mais que 18 anos. Servidores da UFGD estão impedidos de inscrever propostas.

De acordo com o cronograma, após a fase de inscrição e seleção de candidatos, o resultado preliminar será divulgado em 5 de julho e o resultado final em 22 de julho, com os prazos para recurso em cada etapa.

Sobre os custos de participação, a UFGD não se responsabilizará pelo transporte, hospedagem e alimentação do artista/grupo que for selecionado. Também não se responsabilizará pelos materiais utilizados para as intervenções e oficinas, ficando as despesas sob a responsabilidade dos premiados.

O edital do III Festival de Graffiti da UFGD poderá ser acessado em: https://editais.ufgd.edu.br/processo/420/PROEX .

Informações adicionais poderão ser obtidos na Coordenadoria de Cultura da Pró-reitoria de Extensão e Cultura (COC/PROEX) pelo e-mail: cultura@ufgd.edu.br.