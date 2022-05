56ª Expoagro terá entrada livre para os shows dos dias 13 e 15 de maio

A 56ª Expoagro terá entrada gratuita para os shows dos dias 13 e 15 de maio, quando sobem ao palco da maior feira de agronegócio de Mato Grosso do Sul, os cantores João Carreiro e Jads & Jadson, com o ‘Brutos de Verdade’, e Enzo Rabelo e Ana Castela, respectivamente.

Vale ressaltar que, nos dois dias, a entrada franca é válida para a pista. A Expoagro acontece presencialmente no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho, em Dourados.

Para aproveitar os shows dos demais dias, os ingressos podem ser adquiridos em seis pontos: Boné.com (Praça de Alimentação do Shopping Avenida Center) e Unigran (Centro Universitário da Grande Dourados); Red Man (rua Drº Nelson de Araújo, 595); Banca do Jaime (avenida Marcelino Pires); Boliva Conveniência; 67 Planet Cell e Caminho de Casa. É possível comprar também pelo site BaladApp (https://baladapp.com.br/a/56-expoagro-2022/2544).

Os shows da 56ª Expoagro vão contemplar sertanejo, pop, eletrofunk e gospel. No dia 14 haverá show de Patrícia & Adriana e Bruno & Marrone; no dia 18 haverá louvor e adoração com Gabriela Rocha e Casa Worship; no dia 19 será Zé Neto & Cristiano e Antoniela Bigatão; no dia 20 a animação ficará com Ícaro & Gilmar e Dj Guga; e para encerrar, no dia 21, Jeferson Moraes e Pedro Sampaio vão agitar a Expoagro Dourados.

Durante os dez dias de feira o visitante poderá participar de palestras, exposições, simpósios, leilões, conhecer as tendências e novas tecnologias do campo, além de degustar comidas típicas.

Sobre a Expoagro

A Expoagro é a maior feira de agronegócio do Mato Grosso do Sul e está em sua 56ª edição. O evento, de 13 a 22 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho, é uma realização do Sindicato Rural de Dourados e organização da Opa Marketing Digital. A 56ª Expoagro tem o patrocínio da Brahma e apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Dourados, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Sicredi, Senar MS, São Bento Incorporadora e Unigran.

Siga a Expoagro nas redes sociais: @expoagrodouradosoficial e facebook.com/expoagrodouradosoficial.