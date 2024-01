360 milhões de reais em 3 anos se tornam o maior patrocínio master da história do esporte brasileiro

O Corinthians está prestes a fazer história no cenário esportivo e econômico brasileiro, consolidando um acordo sem precedentes com a casa de apostas VaideBet. O anúncio do patrocínio máster, que abrange não apenas o time principal, mas também as equipes feminina, de base e de eSports , representa uma revolução nos padrões financeiros do futebol nacional.

Uma reviravolta econômica impressionante

O acordo entre o Timão e a VaideBet atinge a marca surpreendente de R$ 360 milhões em três anos, colocando o clube paulista na vanguarda do mercado. Esse valor representa um salto extraordinário em comparação com contratos anteriores, destacando-se como um divisor de águas no que diz respeito aos patrocínios máster no futebol brasileiro.

O montante anual de R$ 120 milhões oferecido pela VaideBet é quase seis vezes maior do que o contrato anterior com a Hypera Pharma. Essa transformação financeira é testemunha do poder de negociação e da visão estratégica da diretoria corintiana, que soube capitalizar a relevância do clube para atrair investimentos recordes.

Desbancando rivais e marcando território

O Corinthians não apenas quebra seus próprios recordes, mas também deixa para trás concorrentes renomados. O novo contrato coloca o Timão como o líder incontestável em patrocínios máster no futebol brasileiro, superando clubes como Flamengo e Palmeiras, conhecidos por suas parcerias robustas.

Enquanto o Flamengo manteve contrato com outras casas de apostas com depósito mínimo , como o assinado com a Pixbet por dois anos, somando R$ 170 milhões, e o Palmeiras conta com a Crefisa, gerando R$ 81 milhões anualmente, o Corinthians redefine o cenário ao atingir a marca extraordinária de R$ 360 milhões. A visão ambiciosa de Augusto Melo, presidente do clube, se concretiza, mostrando que o Corinthians está determinado a ser não apenas líder em campo, mas também nos bastidores econômicos.

Marketing agressivo e perspectivas de receitas recordes

Augusto Melo, antes mesmo de assumir a presidência, já delineava uma estratégia de “marketing agressivo” para o Corinthians. Sua visão de uma camisa menos poluída, mas mais valiosa, toma forma com o novo patrocínio, e Melo almeja que o manto alvinegro alcance a impressionante marca de R$ 200 milhões.

Com a gestão de Sérgio Moura, novo diretor de marketing, a promessa é de trazer mais receitas utilizando menos espaços na camisa. A ideia de uma “camisa limpa” representa não apenas uma mudança estética, mas também uma abordagem estratégica para maximizar o valor dos patrocínios, mostrando que o Corinthians está comprometido em ser um protagonista não apenas nos gramados, mas também nos negócios.

Corinthians no comando do jogo econômico

O Corinthians escreve um novo capítulo na história do futebol brasileiro, não apenas como um gigante esportivo, mas como uma potência econômica. O acordo com a VaideBet não é apenas um patrocínio máster; é uma declaração de que o Timão está determinado a liderar não apenas em conquistas esportivas, mas também em inovação financeira.

À medida que o clube se reinventa e redefine os padrões do jogo, os torcedores podem esperar um Corinthians não apenas imparável nos campos, mas também inigualável nos negócios. O futebol brasileiro está testemunhando uma revolução, e o Corinthians está na vanguarda dessa transformação, pronta para marcar seu território como o verdadeiro comandante do jogo econômico.