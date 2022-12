3 Presentes que podemos dar a Cristo no Natal, por Wilson Aquino

Nosso costume de presentear pessoas, especialmente pela passagem de aniversário, como demonstração de amor, respeito e consideração, deveria prevalecer também para Nosso Salvador, Jesus Cristo, que aniversariou no domingo, 25 de dezembro, Dia de Natal.

Como nós (mais de 90% da população brasileira) acreditamos que Ele vive e que junto com Deus, o Pai, são os Criadores de todas as coisas, de todo o Universo, e que estamos aqui porque também fomos criados por Eles, que nos amam e que estabeleceram um Plano de Salvação para toda humanidade, nada mais justo que procurarmos agradecê-Los por tudo o que temos, somos e seremos um dia, graças às Suas bênçãos e ajudas no dia a dia.

Mas então, que presente poderíamos dar a Cristo nesse período Natalino, de comemoração de Seu aniversário de nascimento como homem aqui na Terra, para onde veio para nos provar que é possível sim vencer todos os obstáculos, desafios e tentações na vida sem perder a dignidade moral e espiritual que todos devemos valorizar?

Um amigo, Rafael Coelho de Brito Cardoso, membro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, durante um discurso na Reunião Sacramental da igreja no último domingo, falou de 3 presentes que podemos dar (sempre) ao Senhor, especialmente hoje, no Natal.

O primeiro presente é o que Cristo mais gostaria: que fôssemos igual a Ele, humildes, bondosos, virtuosos e obedientes aos Ensinamentos e Mandamentos do Pai. As Escrituras Sagradas comprovam esse desejo Dele e a nossa capacidade de conseguirmos isso, como podemos ver em I Pedro (15 e 16): “Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver;

– Porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo”.

Apesar do fato de que não somos e nunca seremos perfeitos neste plano, isso não nos impede de nos esforçarmos para sermos como Ele é, nosso maior exemplo que (todos) devemos seguir naturalmente, diante de cada desafio, de cada ato e ação que empreendemos.

Sempre poderemos nos espelhar Nele e procurarmos fazer o melhor, pois Ele, que tudo sabe, que tudo vê, que conhece a fundo nossas mentes e corações, saberá de nossos esforços para vencermos nossos pontos fracos, nossos fracassos, nossos sentimentos e a persistência em trilharmos o bom caminho que nos deixou.

O segundo presente que podemos dar a Cristo, muito bem lembrado pelo amigo Rafael, vem da inspiração da conversa que o Senhor teve com Simão Pedro, quando diz: “Simão, filho de Jonas, amas-me? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: “Apascenta as minhas ovelhas”. Nessa conversa, Jesus faz a mesma pergunta três vezes a Simão Pedro, sempre acrescentando o que mais queria: “Apascenta as minhas ovelhas”.

O Senhor quer que cuidemos uns dos outros. Que não neguemos ajuda a uma pessoa ou a uma família, que precisa de um pedaço de pão para matar a fome ou de uma palavra de conforto e de esperança para o fortalecimento do espírito.

Este, aliás, é o segundo maior e mais importante mandamento que o Senhor nos dá, desejando que o cumpramos para nossa própria evolução enquanto Seus filhos: “Amar ao próximo como a ti mesmo”.

E o terceiro presente que podemos dar ao Senhor é nossa gratidão por tudo o que somos e seremos um dia nesse grande e maravilhoso Plano de Salvação, que nos conduzirá em felicidade plena agora e na eternidade.

Gosto muito dessa passagem bíblica sobre gratidão ao Senhor: “Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida” (Sl. 119: 92, 93).

Esses são realmente grandes presentes que podemos dar a Jesus Cristo neste período Natalino. E como acontece com quem presenteia, seremos sempre os maiores beneficiados por tão nobres doações. Parabéns Senhor! Feliz Aniversário! Obrigado pela vida.