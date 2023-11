1º Prêmio Mercantil de Jornalismo prorroga inscrições até 30 de novembro

Serão distribuídos R$ 60 mil reais nas categorias Mídia Online e Impressa; objetivo é estimular produção de conteúdos focados no público 50 +

O Banco Mercantil prorrogou as inscrições para o 1º Prêmio Mercantil de Jornalismo até 30 de novembro. Com o tema “Sonhos prateados”, a premiação quer estimular matérias que mostrem os anseios da geração 50+ e como ela vem se organizando financeiramente para concretizar os seus planos. Dentro dessa temática, os conteúdos podem trazer assuntos estratégicos, como empreendedorismo, mercado de trabalho e educação financeira. Com a iniciativa, o Mercantil busca também valorizar o jornalismo isento e de qualidade.

Jornalistas de veículos com sede em cidades onde o Mercantil tem pontos de atendimento poderão participar com trabalhos publicados no período de 10 de outubro a 30 de novembro, sendo vedados conteúdos oriundos de veículos de comunicação institucional, empresarial ou corporativo. Será também vedada a participação de pessoas que tenham tido qualquer vínculo funcional com o Banco Mercantil.

Serão distribuídos R$60 mil em prêmios, nas categorias mídia impressa e mídia online. Em cada uma delas, os três primeiros colocados receberão R$15 mil, R$10 mil e R$5 mil, respectivamente.

As inscrições poderão ser feitas exclusivamente AQUI.