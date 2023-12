1º Prêmio Mercantil de Jornalismo anuncia os vencedores

Histórias de superação e retomada dos sonhos após os 50 anos são vencedoras

Premiação mobilizou profissionais de todo país, dando visibilidade a temas importantes para a geração 50+

O Banco Mercantil anunciou, no dia 12 de dezembro, os vencedores do 1º Prêmio Mercantil de Jornalismo. Foram premiados os melhores trabalhos focados no tema “Sonhos Prateados”, que visou estimular matérias que retratassem os anseios e projetos da geração 50+. A jornalista mineira Raíssa Pedrosa, do jornal O Tempo (MG), foi a primeira colocada na categoria Mídia Impressa. Na reportagem “Após verem filhos crescidos, mulheres realizam sonhos na maturidade”, ela trouxe histórias de mulheres que abdicaram de projetos pessoais para criar os filhos e cuidar da família, e só após os 50 anos retomaram seus sonhos, como fazer faculdade ou construir/reconstruir a carreira.

Para Raíssa, foi gratificante contar a história dessas mulheres que se dedicaram a um trabalho invisível: os cuidados com os filhos, maridos e casa. “Elas ouviram que já tinham vivido tudo que era para viver. Mas não deram importância. Com 50 anos ou mais, quebraram o tabu contra a idade, crentes de que havia muito ainda a fazer. Voltaram a acreditar nos sonhos de quando ainda eram jovens e estão lutando para conquistá-los. Uma das personagens se formou esse ano, está fazendo pós-graduação e planeja fazer mestrado”, conta, agradecendo à Cinthya Oliveira (editora-adjunta de Atualidades), quem teve a ideia do tema, à equipe do Jornal O Tempo e ao Banco Mercantil, “por nos permitir contar histórias tão inspiradoras de pessoas 50+ e seus sonhos prateados”.

Na categoria Online, os vencedores foram Ícaro Carvalho e Margareth Grillo, do jornal Tribuna do Norte, de Natal (RN), que juntos assinaram a matéria “Sonhos pessoais e ganhos financeiros motivam economia prateada”. O conteúdo trouxe dados mostrando a força do empreendedorismo no Brasil e mostrou relatos de profissionais 50+ que não cruzaram os braços diante da aposentadoria iminente, reinventaram-se, redescobriram talentos e vocações e, em busca de renda ou realização pessoal resolveram apostar na ideia de ter o próprio negócio.

Ícaro destaca que, desde o início, quando abriram as inscrições para o 1º Prêmio Mercantil de Jornalismo, ele e a jornalista Margareth Grillo gostaram muito da temática, vinculada à economia, área que cobrem diariamente. “Nos preocupamos em buscar as melhores informações e grandes histórias que impactassem no nosso material e despertassem um novo olhar para o público 50+. Felicidade grande ficar no 1º lugar, ao lado da minha editora. A conquista coroa o trabalho árduo que nós jornalistas fazemos todos os dias nas redações e reconhece o esforço nessa reportagem especial que produzimos”, relata.

Ainda na categoria Mídia Impressa, os jornalistas Juliana Siqueira e Vitor Fórneas, do jornal O Tempo, conquistaram o segundo lugar. Em terceiro ficou a jornalista Mara Bianchetti, do Diário do Comércio, também de Minas. Nubya Oliveira e Raillan Oliveira, de O Tempo, foram os segundos colocados na categoria Mídia Online. O terceiro lugar foi de Rebecca Crepaldi, da Revista Exame. Em cada uma das categorias, os vencedores vão receber R15 mil (1º lugar), R$10 mil (2º lugar) e R$5 mil (3º lugar), totalizando R$60 mil em premiações.

Para o Vice-Presidente de Clientes, Crescimento e Marketing do Banco Mercantil, Bruno Simão, o 1º Prêmio Mercantil de Jornalismo foi extremamente positivo, pois conseguiu mobilizar jornalistas e veículos de comunicação, em diferentes cidades do Brasil, onde a instituição financeira atua, dando visibilidade a temas importantes para a geração prateada. “Os trabalhos inscritos mostraram os anseios, necessidades e desafios das pessoas com 50 anos ou mais, que estão no centro da nossa estratégia de mercado – ser o melhor ecossistema financeiro para o público 50+. Queremos dar voz e destacar toda a potencialidade dessa geração prateada, que já representa 75% dos nossos 7,7 milhões de clientes”, argumenta.

O vice-presidente ressalta outro fator positivo da premiação: a participação da imprensa de vários estados do país. “O Mercantil buscou valorizar os profissionais do jornalismo, atores essenciais para que temas relevantes, de interesse público, sejam conhecidos e debatidos pela sociedade”, acrescenta.

Dentre os inscritos, foram classificados dezenas de trabalhos publicados até 30 de novembro em veículos impressos e online, de abrangência nacional e regional. Eles abordaram assuntos como empreendedorismo, mercado de trabalho, educação financeira, investimentos ou planejamento para a aposentadoria.

Os trabalhos foram avaliados por uma comissão de jurados, integrada por jornalistas do Banco Mercantil, com base nos seguintes critérios: relevância da notícia, pertinência ao tema, qualidade técnica (adequação à norma culta da língua portuguesa), qualidade do conteúdo, originalidade e criatividade.