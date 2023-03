13ª Semana Acadêmica destaca áreas de atuação da Engenharia Civil

O curso de Engenharia Civil da UNIGRAN realizou, entre os dias 22 e 24 de março a sua 13ª Semana Acadêmica. Durante o evento, os acadêmicos participaram de minicursos e de palestras, que abordaram diversas áreas da profissão.

O coordenador do curso, Luiz Henrique Moreira de Carvalho, explicou que a Semana Acadêmica é importante para o estudante aprimorar os conhecimentos sobre a profissão e o mercado de trabalho. “É um momento de fomentação que faz uma interligação do acadêmico com o meio profissional, fazendo com que o aluno conheça como funciona o mercado, como realmente é o processo de trabalho”, mencionou.

Além das áreas abordadas durante os minicursos e palestra, Luiz ainda destacou a engenharia em Assistência Social e em Infraestrutura, que estão em ascensão. “Com o Governo Federal dando tanta ênfase em assistência social, ou seja, no programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ e com uma verba estrondosa chegando, vai mudar o caminho da Engenharia Civil novamente, abrindo muitas vagas. A área de Infraestrutura no estado também possui muita demanda, então é uma vertente para aquele acadêmico que não quer atuar somente em construções de casas, mas pode atuar na construção de estradas, pontes, rodovias, obras estruturantes, por exemplo”, comentou o coordenador.

Dentre as palestras ministradas durante o evento, um dos destaques foi sobre ‘Perícias e Laudos na Engenharia’, com o engenheiro civil Daniel Doff. Ele destacou que não é uma área muito abordada e acredita que precisa receber mais atenção dos acadêmicos.

O palestrante fez um apanhado geral de como é esta área de atuação, que é principalmente desenvolvida pelo engenheiro diagnóstico. “É uma área de pouca atuação na engenharia. O pessoal pouco conversa, pouco debate. Então, é de suma que esse mercado cresça, porque este serviço está com a demanda cada vez maior e há mais necessidade do controle, principalmente de qualidade, que essa área traz”, completou.

Venha para UNIGRAN!

Mesmo com a Semana Acadêmica finalizada, ainda dá tempo de iniciar sua graduação em Engenharia Civil. O vestibular ainda está com inscrições abertas. Acesse www.unigran.br/dourados/vestibular e venha fazer parte desta história!