Tigor T. Tigre conecta culturas e mundos em contraste na nova coleção Outono 2017

Marca infantil reune tendências antes opostas e que agora se atraem

A moda e o mundo giram na mesma direção, mais do que nunca somos todos globais e já não importa de onde viemos, apenas o que somos. E com tanta informação, podemos ser mais e não apenas uma coisa só – e a nova geração já entendeu o recado. De olho na turma que sabe o que quer (e quer tudo!), a Tigor T. Tigre lança sua próxima coleção de outono reunindo tendências antes opostas e que agora se atraem como nunca.

O contraste de culturas e o mix de padrões dão o tom da temporada, a tecnologia vai de encontro ao tribalismo, sugestões utilitárias do militarismo se conectam com o espírito rock and roll, das galáxias came estrelas e cometas que desenham peças para meninos e bebês usarem nos quatro cantos da Terra.

A marca dividiu a coleção em famílias distintas que se fundem; a ideia é (des) combinar tudo ao mesmo tempo, cada um no seu estilo e à vontade. A era digital versus a cultura das tribos africanas, por exemplo, se encontram para traduzir o conceito em sua melhor forma: gráficos étnicos e cores fortes do continente se aliam aos componentes eletrônicos, como fios, cabos e placas mãe, formando uma estampa corrida com estética tribal. Aqui surgem as long-tees, camisetas com comprimentos mais alongados que vão na altura da coxa, uma novidade que já é tendência nas metrópoles alfa, e as calças e bermudas com modelagem slouch, mais solta e com gancho alongado. Os tecidos acompanham a ideia do conforto total, com moletons em texturas rústicas ideais para a meia estação.

O espaço sideral entra na órbita de Tigor T. Tigre com jaquetas astronauta nas versões baby e kids com detalhes de bordado com vinil, além de camisetas com aplicação de resina e calça skinny com recortes e nervuras. Do céu para o chão, agora é a vez dos looks inspirados na moto velocidade: energia, movimento e ação em estampas e cores que trazem a vibração do esporte radical. As cores são elétricas: correm do laranja “fanta” e passam pelo lime e azul “Klein” num contraste de tons e também de texturas, com telas e matelassê, joelheiras e cotoveleiras, nas jaquetas de nylon e calças jogger. Os abotinados estão em alta, em jeans ou de couro fáceis de usar e muito confortáveis.

Exclusividade da temporada, a marca desenvolveu em sua linha interna de produção uma coleção super tecnológica de calçados ainda mais confortáveis sob o selo NeoKnit.

Aliando design e criatividade, a novidade no mercado infantil brasileiro apresenta abotinados e tênis com cabedal em tecido exclusivo de algodão que garante mais maciez e elasticidade, menos transpiração e maior absorção de suor. A elasticidade do material permite a evolução natural da forma dos pés das crianças, se ajustando as pequenas mudanças que ocorrem conforme o crescimento. O abotinado e o tênis chegam nas cores vermelho, azul e preto. Além de bonitos e funcionais, os modelos têm resistência acima da média e por sua composição natural não causam atrito com a pele, além de garantir uma boa temperatura para os pés.

Cheia de atitude, das pistas para os palcos e sem derrapar nas curvas, a coleção Tigor mistura referências do rock com shapes utilitários: bandas icônicas estampam t-shirts que podem ser usadas com cordões militares, calças e PU de couro com pegada rocker, hits absolutos do streetwear. Completam a produção underground lúdico, tênis streetstyle de cano alto e bolso lateral para guardar uma palheta personalizada para tocar de violão ou guitarra, acessórios em tricô, como cachecol, gorro e luvas reversíveis, que podem deixar os dedos de fora como um verdadeiro mini astro do rock.

De volta ao mainstream, é a vez de misturar clássicos infalíveis para um guarda-roupa versátil e contemporâneo: o navy e o preppy unem forças e garantem produções para ocasiões especiais. Destaque para o casaco de lã com pelo de carneiro na gola, o suéter de tricô, as calças e camisas com estrutura de alfaiataria e os mocassins slip-on, fáceis de calçar.

O estilo “preppy” americano de se vestir nas escolas também está em evidência na temporada, mas com um toque aventureiro e bem-humorado que é parte do DNA de Tigor. Para a sala de aula ou em clima de férias, surgem jaquetas de neoprene mesclado que vira colete, calça jogging e peças com contrastes nas mangas. Para a hora do sono e também praia, tudo ao mesmo tempo agora. A marca juntou todos temas da coleção e criou estampas em recortes e colagens onde o mascote Tigor aparece andando de moto, pisando na lua… O céu é o limite para quem se veste dando asas à imaginação.

Da Assessoria