Shakira é acusada de plágio em hit vencedor de Grammy latino

Cantor cubano está processando artista por “La Bicicleta”

Os cantores colombianos Shakira e Carlos Vives estão sendo acusados de terem plagiado parte de uma das músicas do colombiano LIVAM no hit “La Bicicleta”, que venceu o Grammy Latino de Melhor Música no ano passado e vendeu mais de 210 mil cópias.

Liván Rafael Castellano abriu um processo nesta semana contra os artistas sul-americanos afirmando que a dupla copiou partes da melodia e da letra do seu sucesso de 1997 “Yo te Quiero Tanto”.

Na ação, que foi aceita por um tribunal de Madri, o cubano diz que enviou “uma demonstração” da sua música a Vives através da companhia Sony ATV para que ela fosse cantada pelo astro colombiano.

No entanto, segundo LIVAM, o artista usou sua composição sem sua permissão para criar “La Bicicleta”. Na música de Shakira e Vives, os dois, por exemplo, cantam o verso “que te sueño, y te quiero tanto” e na do cubano a letra é “yo te quiero, yo te quiero tanto”.

A denúncia, que foi interposta pela gravadora de Liván, a MDRB Music, atinge os dois cantores, quatro gravadoras e o produtor Andrés Eduardo Castro.

Os acusados deverão agora apresentar, em até 20 dias, sua defesa, com todos os documentos e provas que mostram que seu trabalho não é fruto é plágio.

Da AnsaFlash