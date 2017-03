Sete de Dourados homenageia Sport com camisa especial

Uniforme será usado em partida decisiva do Campeonato Estadual

A primeira participação do Sete de Dourados na Copa do Brasil se tornou marcante não apenas pelo feito de ter eliminado o River-PI na primeira fase e ter disputado a fase seguinte contra o Sport-PE, primeiro confronto da história do clube contra um time da Série A do Campeonato Brasileiro. A derrota por 3 a 0 na Ilha do Retiro e a eliminação ficaram em segundo plano quando a interação entre as duas torcidas, iniciada dias antes do jogo, continua cada vez mais forte e ligando as duas agremiações.

Agora, para homenagear o Sport, a direção do Sete divulgou em sua página oficial no Facebook que em uma das próximas partidas irá utilizar um uniforme especial, com o desenho do uniforme número um do time pernambucano, mas com as cores do Sete, ou seja, azul no lugar do preto, já que o vermelho é comum entre eles. O jogo escolhido é contra o Corumbaense, no dia 16 de março, no Estádio Douradão, fechando a primeira fase e que pode definir a classificação do time douradense.

A iniciativa partiu do gestor Tony Montalvão, que chefiou a delegação na viagem para Recife em fevereiro e de lá voltou até com uma bandeira do que os torcedores chamam “maior do Norte-Nordeste”. “Fomos muito bem recebidos pela torcida, diretores e jogadores do Sport e foi criada uma ligação muito boa entre as duas torcidas. Desde então nossa admiração só vem crescendo. Por isso resolvemos fazer essa homenagem”, explica o dirigente.

A ideia foi bem aceita não apenas pelos torcedores do Sete. A postagem anunciando a homenagem tem quase 300 comentários, quase que todos de torcedores do Sport, acompanhados da tradicional hashtag #PST (Pelo Sport Tudo). A RM Camisetas, que fabrica o material esportivo do Sete, já recebe pedidos também de torcedores do time pernambucano que querem adquirir a camisa.

Futebol e musa

A empatia entre as torcidas começou com uma publicação do time de Dourados falando da importância do jogo pela Copa do Brasil para a história do clube e enaltecendo a relevância do adversário no cenário do futebol nacional. O post, compartilhado por torcedores do time pernambucano, ficou cheio de mensagens enviadas pelos fãs do Sport.

Depois, dirigentes e jogadores do Sete voltaram às redes sociais para agradecer o tratamento recebido durante a estadia na capital pernambucana. E a interação entre as torcidas continua, seja nos jogos dos dois clubes e até na parceria para que a representante do Sete seja eleita a Musa do Campeonato. Com os votos dos dois lados, Larissa Fernandes saltou da quarta para a primeira posição e vem se mantendo na frente há alguns dias.

Após a partida, o Sete fez uma nova postagem, mais uma vez inundada de participação de torcedores do Sport. Um deles, chegou a postar uma foto já com a camisa do Sete. “Parabéns pelo grande jogo Sete, em nenhum momento se intimidou frente ao Sport e assim ganhou muitos admiradores aqui no Recife e eu sou um deles, já tenho até uniforme. Arrebentem aí no Estadual e tragam o bi”, postou Paulinho Nóbrega, junto com uma foto usando a camisa que o Sete usou no jogo.

No último jogo do Sete no Estadual – empate em 1 a 1 com o Corumbaense fora de casa -, torcedores do Sete usando as redes sociais para compartilhar as informações da partida e ainda detalhes do jogo do Sport, que no mesmo momento enfrentava o Boavista-RJ pela Copa do Brasil, e ainda comemoraram os gols da vitória pernambucana por 3 a 0.