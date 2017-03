Sesi oferece curso de robótica para crianças de 7 a 14 anos em 7 cidades

O Sesi está com inscrições abertas para os cursos de educação tecnológica em robótica disponibilizados nas unidades de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí e Três Lagoas. O projeto é aberto à comunidade e os interessados devem procurar as unidades das respectivas escolas para se matricular.

Trata-se dos programas extracurriculares da Lego Zoom Education Genius, que ensina para crianças de 7 a 9 anos de idade ciências e tecnologia por meio de princípios da robótica, e Líder, que é focado no público infanto-juvenil de 10 a 14 anos de idade para desenvolver o empreendedorismo, liderança e trabalho em grupo por meio do uso de robótica.

Segundo a gerente de educação do Sesi, Simone Cruz, os programas extracurriculares possibilitam às crianças a construção e programação de robôs elaborados com a metodologia Lego Zoom Education. “Os programas incentivam a pesquisa, promovem o trabalho em equipe, exercitam as habilidades motoras, estimulam a criatividade, exploram conceitos robóticos, científicos e tecnológicos. Essa é uma oportunidade de desenvolver o saber além do conhecimento conceitual, trabalhando atitudes e habilidades”, pontuou.

Idiomas

Nas cidades de Aparecida do Taboado, Campo Grande e Maracaju, o Sesi disponibiliza curso de robótica aliado à iniciação em língua espanhola e língua inglesa. Em Campo Grande, os alunos do programa Líder, de 10 a 14 anos, podem optar por fazer o curso de robótica aliado à iniciação em língua espanhola na Escola do Sesi, enquanto em Aparecida do Taboado os alunos do programa Genius, de 7 a 9 anos, fazem o curso aliado à iniciação em língua inglesa, sendo que há turmas especialmente direcionadas para quem já teve aulas de robótica e para quem terá o primeiro contato com a disciplina.

Na cidade de Maracaju, os alunos do programa Genius também têm direito ao curso de iniciação em língua inglesa e há ainda turmas especialmente direcionadas para quem já teve aulas de robótica e para quem terá o primeiro contato com a disciplina. O curso de robótica em todas as unidades do Sesi é ministrado uma vez por semana, com aulas de uma hora e meia a duas horas de duração, sendo que o curso tem investimento de R$ 80,00 no caso do Genius e R$ 90,00 no caso do Líder.

Serviço – Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3565-8747 (Aparecida do Taboado), (67) 3365-7861 (Campo Grande), (67) 3234-3619 (Corumbá), (67) 3416-4506 (Dourados), (67) 3458-5400 (Maracaju), (67) 3409-3601 (Naviraí) e (67) 3919-2105 (Três Lagoas).